Hannibal Laguna, operado de urgencia en plena Fashion Week de Madrid

La segunda jornada de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid ha estado marcada por la inesperada ausencia de uno de los nombres más relevantes de la moda patria. Hannibal Laguna ha presentado en IFEMA su nueva colección, Sunflourish, una propuesta luminosa y colorista inspirada en el mágico equinoccio de esa primavera idílica que nos anuncia un ciclo solar creciente y el despertar de la naturaleza.

Antes de comenzar el desfile, la presentadora del mismo ha anunciado que Laguna no podrá saludar al final del mismo, como es costumbre en este tipo de muestras, porque se encuentra recuperándose de una intervención quirúrgica en los ojos a la que ha tenido que someterse “de urgencia” esta misma semana.

Pero que no cunda el pánico. El diseñador “se está recuperando favorablemente”, tal y como ha demostrado la presencia de su madre en el “front-row” del desfile, al que por supuesto no hubiera acudido si el estado de salud de su hijo no fuera positivo.

Además de su madre y otros seres queridos, el desfile de Laguna ha contado también con la presencia de rostros muy conocidos de todas las esferas, desde la exdiputada de Vox Macarena Olona hasta la modelo Athenea Pérez, recién llegada desde las Islas Canarias de entregar su corona de Miss Universo España a la nueva afortunada, Michelle Jiménez.

Chenoa y Natalia en el desfile de Hannibal Laguna Gtres

Mónica Hoyos, María Jesús Ruiz, Chenoa o Natalia han sido otros de los nombres VIP que tampoco se han perdido el nuevo desfile de Laguna, en el que los tejidos naturales trabajados con la técnica del moulage y los bordados han sido los principales protagonistas.

“Tras una temporada con la vista puesta en la luna, ahora la luz del sol despierta nuestros jardines creativos y nos inunda de vitalidad y color”, señala Laguna.

Desfile de Hannibal Laguna en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid Alberto Ortega Europa Press

Los conceptos florales se posicionan sobre vestidos largos con mucha caída, faldas midi que despliegan grandes vuelos y volúmenes poderosos. Los códigos de la colección se declinan por entallar la cintura como eje de la silueta, acentuando la cadera y dejando al descubierto los hombros, mientras las capas de tejidos etéreos flotan entre sutiles gasas traslúcidas que revelan el trazo del paso al caminar.

El efecto acuoso del paillette, el crepe doble, el tafetán crujiente, la seda en todos sus gramajes y la transparencia cristalina del tul invisible acentúan la importancia del movimiento y la desnudez de las texturas, dejando que éstas hablen por sí mismas.

Mientras los estampados florales se mimetizan con bordados y minúsculos pétalos espejados para embellecer looks con delicados efectos tridimensionales, los tableados y drapeados de muselina realizados a mano esculpen el torso de vestidos con formas geométricas a modo de enrejados de cristal.

Desfile de Hannibal Laguna en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid Alberto Ortega Europa Press

La combinación inesperada entre tonalidades empolvadas y neutras se mezclan con colores brillantes y llenos de energía. Predomina una paleta cuajada de naranjas solares, rojo rosal, azul dalia y verdes amazónicos, que se fusionan con tonos afrutados como el piña, el grosella o el pomelo.