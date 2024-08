Hiba Abouk rompe su silencio: "Pese a todo lo que he sufrido, creo en el amor. Si me vuelvo a estrellar, lo haré"

Hiba Abouk ha sido una de las protagonistas de este verano tras su inesperada -y supuesta- relación con Álvaro Muñoz Escassi tras su ruptura con María José Suárez. Desde que ambos estuvieron juntos en la fiesta de la comunión de la nieta de El Turronero, el jinete y la actriz han protagonizado todos los titulares de la crónica social de nuestro país y han sido fotografiados disfrutando de diferentes planes.

Después de semanas en el ojo del huracán mediático, Hiba Abouk ha concedido una de sus entrevistas más esperadas para la revista "Elle". En ella, la intérprete reflexiona sobre el amor y su nueva vida en Madrid tras su ruptura con el futbolista Achraf Hakimi en marzo de 2023, el padre de sus dos hijos, con el que vivía en París.

Hiba Abouk y Achraf Hakimi, en una imagen de archivo / Instagram larazon

La actriz rompió su relación con el jugador del París Saint-Germain tras ser acusado de presunta violación por la Fiscalía Nanterre. A pesar del gran varapalo que sufrió con Hakimi, Hiba Abouk ha desvelado en la entrevista que está abierta de nuevo al amor: "Llámame ingenua o romántica empedernida, pero pese a todo, y he sufrido, no lo voy a ocultar, creo en el amor y en la confianza. Si me vuelvo a estrellar, pues lo haré, aunque no pienso dejar de tener fé en él".

Aunque en un ningún momento ha mencionado a Álvaro Muñoz Escassi durante su entrevista, la intérprete sí ha reconocido que, tras su ruptura con Hakimi, gestiona "la fama mucho mejor que antes" e intenta "reírse de los rumores que surgen". "Son algo pasajero y si no lo hago, no vivo", ha explicado, revelando que, tras lo vivido en su anterior relación, le ha hecho "protegerse" y relacionarse de otra manera: "Me tomo bastante tiempo para abrirme".

Además, Hiba Abouk ha expresado lo feliz que está por haber vuelto a Madrid y haber retomado su profesión, compaginándola con su faceta como mamá: "Mis hijos son las dos joyas que tengo, ser madre es el amor más grande, incondicional y puro que he conocido". "No me di cuenta de cuánto había echado de menos la ciudad hasta que volví. Pasear por sus calles, parar para tomar algo, hacer un plan improvisado con amigos...Es definitivo, tengo clarísimo que no me pienso mover de aquí por nada ni por nadie", ha declarado la actriz, más firme que nunca.