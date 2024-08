María José Suárez se acerca al ex de Hiba Abouk, acusado de agresión sexual

Cuando parecía que no se podía rizar más el rizo en el triángulo Escassi-María José Suárez e Hiba Abouk, la exmodelo acaba de sorprender a todos con un extraño movimiento que muchos han entendido como una venganza contra el jinete yla actriz con la que ahora mantiene una relación pasional.

María José Suárez ha comenzado a seguir en redes sociales a Achraf Hakimi, el exmarido de Abouk. Cabe recordar que en 2023 fue imputado en Francia por un supuesto caso de violación, y poco después su esposa emitió un comunicación en el que confirmaba que su matrimonio había llegado a su fin meses antes de que se desatara el escándalo.

Se desconocen las intenciones con las que María José Suárez ha dado lo que parece un primer paso hacia un acercamiento con Hakimi, aunque también es probable que tan solo se le haya ido el dedo mientras cotilleaba el perfil del ex de Abouk y empezara a seguirlo en redes sin querer.

Mientras, Escassi e Hiba siguen jugando al despiste. Mientras que él confirmó de forma sutil que entre ellos hay más que una simple amistad, la actriz se empeña en seguir negando lo evidente y mantiene que “no hay nada” entre ellos, más allá de su vínculo como colegas. “Es evidente que entre Álvaro y yo hay una amistad, pero no es más que eso; me llevo superbién con él. Él lo ha dicho, yo lo he dicho mil millones de veces. Y si queréis, lo vuelvo a decir. Me quito las gafas, os miro a los ojos y os digo, Álvaro y yo somos amigos”, sentenció ella ante la prensa.

Abouk se olvida de que Escassi y ella fueron fotografiados en una actitud muy cariñosa y cómplice, imágenes que desataron las habladurías que hoy les persiguen. En cualquier caso, no se debe olvidar que en pleno siglo XXI unos besos no significan un compromiso, y dos amigos que lo pasan bien en una noche de pasión pueden luego continuar con sus vidas como si nada.

De hecho, así parecen estar haciéndolo. El jinete está disfrutando de unos días de desconexión acompañado de sus hijos, mientras que Abouk comparte en sus redes sociales imágenes de una deliciosa cena de sushi junto a una amiga. En cuanto a María José Suárez, la exmodelo se encuentra en Palma de Mallorca, donde participó en una de las jornadas de regatas de la Copa del Rey MAPFRE, como la mismísima Reina Sofía.