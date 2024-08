El paso de María José Suárez que nadie entiende: ¿está desafiando a Hiba Abouk?

Después de unos días tranquilos, tan solo Álvaro Muñoz Escassi ha tratado de hacer ruido para mantener avivada la polémica. Lo hacía compartiendo sus reflexiones más profundas a través de sus redes sociales, para mostrar qué opinaba sobre los sentimientos que embargan ahora a su exnovia, María José Suárez, y el difícil atolladero en el que se encuentra por culpa de sus revelaciones públicas. Esto último haciendo suyas palabras del mismísimo Albert Einstein. Hiba Abouk ha optado por guardar silencio y tan solo presumir de escapada a la playa junto a sus hijos, aunque sí ha estado dando ‘me gusta’ a lo que escribía el jinete, dejando patente que no han roto lazos, sea como sea que definan su relación. Pero María José Suárez tampoco ha estado quieta. Aunque parecía empeñada en centrarse en su trabajo y en su hijo, además de divertirse con planes con amigos, también ha encontrado un hueco para realizar un movimiento sorpresa. Uno viral que ha dejado a todos con el pie cambiado, pues nadie esperaba que la trama diese un giro así.

Álvaro Muñoz Escassi en la comunión de la nieta de 'El Turronero' Gtres

El culebrón continúa… Han sido semanas intensas tras la ruptura del jinete y la modelo, con la aparición estelar de otras mujeres a modo de amantes y la propia actriz que ahora desempeña el papel de nueva conquista. Al principio trató de negar que hubiese nada que no fuese estricta amistad con el jugador de polo. No obstante, sus citas no eran solo para almorzar en Madrid, sino también para darse carantoñas en las playas de Túnez, por lo que al final tuvo que reconocer que efectivamente se estaba dejando llevar y que Álvaro es guapísimo. Parece dispuesta a darle una nueva oportunidad al amor después de haber roto su matrimonio conel futbolista marroquí Achraf Hakimi, padre de sus dos hijos. Una persona que había permanecido en un discreto segundo plano en esta historia, aunque parecen dispuestos a invitarle a participar en la polémica.

Y ese es el movimiento de María José Suárez que tanto ha llamado la atención de todos. La ex Miss España ha decidido acercar posiciones con el futbolista, sin importarle que su gesto está a la vista de todos. Lo ha hecho siguiendo a Hakimi en Instagram, lo que ha sido entendido por muchos como una forma de retar a la actriz o casi como si le declarase la guerra, como así plantean como posibilidad desde ‘Socialité’. Lo que sí han querido subrayar es que, por el momento, el deportista no ha querido corresponderle con el mismo gesto y él no le sigue a ella en la citada red social. Sea como fuere, para el programa de Telecinco es “un movimiento muy significativo que seguro quiere decir muchas cosas y que nos va a regalar un nuevo capítulo en esta historia”, en palabras de la presentadora.

Hiba Abouk y Achraf Hakimi, en una imagen de archivo / Instagram larazon

Ahora se abre un abanico de posibilidades y en las redes sociales ya están apareciendo las primeras cábalas. Son muchos los que se aventuran a especular qué podría estar persiguiendo María José Suárez con seguir a Achraf Hakimi en Instagram. ¿Es una forma de llamar la atención de Hiba Abouk? ¿Hablarán? ¿Qué le diría al futbolista si tuviese ocasión de entablar conversación? Las posibilidades son ingentes, tanto como el revuelo que se está generando desde que se ha conocido este extraño movimiento de la modelo, aún dolida por lo que ha rodeado a su ruptura mediática de Álvaro Muñoz Escassi.