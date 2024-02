La hija de Carmen Borrego rechaza la única petición que le ha hecho su madre antes de entrar a "Supervivientes"

Carmen Borrego es concursante oficial de la nueva edición de "Supervivientes". Aunque la confirmación se ha hecho esperar, por fin la televisiva puede hablar abiertamente de su nueva aventura televisiva en Honduras. La hermana de Terelu se ha convertido en el fichaje estrella de la edición después de meses de negociaciones con la productora para cerrar su altísimo caché.

La noticia se ha confirmado en "Así es la vida" con Carmen Borrego en plató. La colaboradora del espacio se ha mostrado muy ilusionada con este nuevo reto profesional al otro lado del charco y cuenta con el apoyo de todos sus familiares y amigos más cercanos. Una de sus mayores apoyos es su hija Carmen, que no ha dudado en entrar por teléfono para darle una sorpresa a su madre, motivo por el que se ha roto en directo de la emoción. "Ha sido una luchadora siempre y lo va a volver a ser. Estamos con ella a tope. Es muy perseverante y concienzuda. Si ha dado el paso va a ir a tope. La queremos muchísimo. Tiene una estrella en el cielo que va a velar por ella y lo va a hacer fenomenal", ha declarado la joven, haciendo llorar a la televisiva. "Tiene que recordar la mujer que es y cómo ella sabe encarar retos complicados (...) Que piense en nosotros, que la vamos a estar apoyando".

Su hija, que vive alejada del foco mediático, ha roto su anonimato para tener un bonito gesto con su madre. Aún así, de momento, prefiere no convertirse en personaje público y ha rechazado la petición que le ha hecho su progenitora: "Le he pedido a mi hija que fuera a defenderme y ella me ha dicho que no quería aparecer (...) Me haría mucha ilusión porque es una tía estupenda que se expresa muy bien".

"El único que lo sabía es mi marido, el resto lo intuía... Tiene más miedo que yo (...) Me ha dicho que esté tranquila, que viva la experiencia y que controle la cabeza", ha desvelado Carmen Borrego. Aunque es muy consciente de que va a vivir momentos muy complicados en Honduras, se encuentra con mucha fuerza para afrontar este reto. "Voy a vivir una experiencia que mucha gente querría vivir. Voy a trabajar y a generar contenido para que los que estéis aquí os lo paséis bien", ha prometido a la audiencia. Ahora, solo queda esperar unos días para ver a Carmen Borrego saltar del helicóptero. La expectación por ver a la hermana de Terelu en Honduras es máxima y su participación en el reality promete dar mucho de qué hablar.