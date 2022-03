El mote que le ha puesto la hija de Carmen Borrego a su madre

Las Campos han sido las últimas protagonistas del programa de Bertín Osborne ‘Mi casa es la tuya’. Tras meses enfrentadas, volvían a reunirse para comer todos juntos en armonía y charlar de manera distendida con el presentador. Carmen Borrego fue la anfitriona en esta ocasión y abrió las puertas de su casa al espacio del andaluz. A diferencia de Alejandra Rubio, la nieta de María Teresa Campos más mediática, los hijos de Carmen están alejados del foco mediático y, gracias al programa, pudimos conocer mejor a la familia de Borrego.

La hija pequeña de María Teresa Campos habló largo y tendido sobre su vida personal y desveló ciertas cosas que, sorprendentemente, aún no sabíamos de ella. Carmen Almoguera, la hija de Carmen Borrego, acompañó a toda la familia en la comida junto a su padre, José Carlos Bernal. Gracias al programa pudimos conocer más a la parte anónima del clan Campos.

María Teresa Campos, junto a sus hijas y nieta FOTO: GEN GTRES

Carmen Borrego habló muy orgullosa de sus hijos y comentó que ellos prefieren estar al margen del foco televisivo y no participar en el show mediático. “Mi hija es abogada y no va a ir por ese terreno nunca. Mi hijo está detrás de las cámaras y hay mucha gente que no le pone cara. Mi hijo José trabaja como yo estuve, detrás, y nunca debí ponerme delante de las cámaras. Porque decir lo que te da la gana en televisión cuando eres una Campos se paga un precio muy alto”, sentenciaba la hija de María Teresa Campos.

Borrego se siente muy aliviada de que sus hijos no hayan querido salir a la palestra mediática a diferencia de su sobrina. Ella misma reconocía que sufriría mucho si estuviesen expuestos como le ocurre a Terelu. Por suerte para Carmen, sus hijos huyen de la fama. “Si te soy sincera he tenido tan cerca la televisión que no siento esa curiosidad. Es más la conozco tan de cerca que no... No me han propuesto pero tampoco quiero que me propongan, en mi gremio es donde me siento a gusto”, decía la hija de la colaboradora de ‘Sálvame’.

Carmen Borrego se siente una madre impecable pero algo pesada. Así desvelaba el mote que le ha puesto su hija Carmen: “Mi hija me tiene grabada en el móvil como ‘peligrosa’. Con eso te lo digo todo, porque si le llamo y no me lo coge me vuelvo loca. La más pesada como madre soy yo, pero les dejo también mucha libertad. No hay día que no hable por teléfono con mi hija, con mi hijo, que mi hermana no hable con su hija o que no llamemos a mi madre. Esta familia es muy matriarcado. Empezó con mi abuela y lo hemos ido heredando”, confesaba a Bertín.