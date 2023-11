La hija de Carmen Borrego da detalles desconocidos de su madre en la intimidad

Este miércoles, Carmen Borrego y Terelu Campos acudían al programa de Toñi Moreno en Canal Sur, ‘Gente Maravillosa’. Rindieron homenaje a su madre, María Teresa Campos, pero también quisieron alejar el dolor de la conversación y centrarse también en su faceta más íntima. Se habló de su especial relación como hermanas, pero el plato fuerte llegó cuando se sumó a la tertulia Carmen Almoguera, hija de Carmen Borrego, siempre discreta y alejada del foco, a excepción de alguna aparición estelar en el kiosco rosa. No goza de la popularidad que acompaña a su familia, aunque logró acaparar todas las miradas y la atención de los espectadores con sus revelaciones. La joven dejó muestras de cómo es su relación con su madre en la intimidad, aunque sea con un curioso detalle: ¿Cómo la tiene guardada en su teléfono móvil?

La hija de Carmen Borrego tiene a su madre registrada en su agenda de contactos como “peligrosa”. Este detalle puede darnos una idea de lo mucho que debe respetarla cuando se pone seria: “La tengo guardada como peligrosa en el teléfono. Es bastante intensa. Dónde estás, qué haces, con quién”, desvelaba la joven, desvelando el papel protector de su madre. Y es que por mucho que se conozca al clan Campos por sus incontables horas en televisión, en la intimidad adoptan un papel que puede sorprender.

Pese a esta queja, que no deja de tomarse con humor, Carmen Almoguera puede presumir de tener una relación muy estrecha con su madre. Siempre han tenido un vínculo muy especial y se han apoyado en los baches que ambas se han encontrado en el camino. Más ahora que se enfrentan juntas al duelo por la pérdida de María Teresa Campos, un duro golpe del que aún tratan de reponerse. “Esa niña no se ha retirado de mí ni un minuto estos días. No quería que su madre estuviera sola. Quiero darte las gracias”, reconocía Carmen Borrego el inestimable papel que ha jugado su hija en su duelo.

Como no podría ser de otra forma, la hija no se quedó con las ganas de responder a tan bonitas palabras. Quiso destacar los puntos fuertes de su madre, porque no siempre muestra su verdadera esencia cuando se encienden las cámaras. Para ella, Carmen Borrego “es una persona maravillosa, una persona atenta con todas las personas de su alrededor. Eres la mejor persona que tengo cerca y disfruto todos los momentos que vivimos juntas. Gente maravillosa es una palabra perfecta para hablar de mi madre. Me quiere, me cuida, me mima. Siempre está para mí. Es una mujer con carácter que protege a los suyos”.