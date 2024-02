Alejandra Rubio y Carmen Borrego discuten en directo por culpa de Alessandro Lequio

Alejandra Rubio está sometida a mucha presión desde hace unos días. Una semana concretamente, cuando sus primeras fotografías con Carlos Costanzia daban el salto al kiosco rosa a modo de bomba. Todas las miradas se centraron en la nueva pareja, a la que le costó mucho confirmar que el apasionado beso que había sido inmortalizado era prueba inequívoca de que entre ellos ha surgido un romance. Pero este miércoles dos revistas han vuelto a dar evidencias de sus románticas citas y primeros días como tortolitos en mitad del huracán. A la hija de Terelu Campos no le ha sentado nada bien y al final ha terminado pagando la tensión acumulada con su tía, Carmen Borrego, en pleno directo de ‘Así es la vida’.

Parecía que la paz había llegado entre tía y sobrina. Muchos se ha hablado sobre sus desencuentros y diferencias que les mantuvo un tiempo enfrentadas. Sin embargo, en ‘Así es la vida’ siempre ha reinado la paz. Hasta hoy. Este miércoles Alejandra Rubio se sentía más señalada si cabe y una opinión de Carmen le ha hecho estallar contra ella, protagonizando un incómodo momento. Primero, la joven se quejaba de que estaba “harta” de que la prensa siga sus pasos: “No me he visto en una situación así nunca”, decía, además de añadir que “ya no sé qué decir ni qué hacer”. Eso sí, sabe muy bien qué no está dispuesta a aguantar y en la lista destaca el nombre de Alessandro Lequio, cuya opinión le ha molestado sobremanera.

Carmen Borrego y Alejandra Rubio Así es la vida

Alejandra Rubio pedía cuando todo estalló que se opinase con respeto y siempre teniendo en cuenta la salud mental de las personas. Este miércoles, Alexia Rivas ha destacado que ve a su amiga “cansada” y “agobiada”. Pero Lequio no la ve con tan buenos ojos y para él simplemente “es muy cansina con sus quejas”. Entre sus lindezas, el colaborador le recordó quién era: “Chica, ¡Tú sabes en qué mundo estás? ¿Quién eres? Eres una Campos y te has liado con un hijo de Mar Flores y, por lo tanto, estás sometida a un seguimiento constante. Si te vas a quejar y apelar a la salud mental, mal vamos ¡Ya está bien la pobrecita!”.

Al ver el vídeo con estas duras declaraciones de Alessandro Lequio, Alejandra Rubio ha querido llamar a la calma. Lo primero porque no comprende cómo se lo toma tan a pecho cuando a él no le afecta personalmente su historia de amor, de ahí que le recomendase practicar yoga. Parece que Carmen Borrego también opina como su sobrina, al asegurar que no comprende la reacción tan exagerada que ha tenido su compañero de plató. Algo que ha aprovechado Alejandra para reprocharle a su tía que no ha estado a la altura de lo esperado, pues le hubiese gustado una defensa por su parte: “Pues le podrías haber dado más caña, ya que estabas ahí”. Esto no le ha sentado nada bien a Carmen: “Yo en todo momento esta mañana he intentado intervenir, esto no me lo voy a comer. El próximo día vas tú y le das caña tú”, le respondía cabreada por el tirón de orejas público que ella entiende injustificado.