Al descubierto las intenciones de Javier Ungría con Elena Tablada antes de poner rumbo a "Supervivientes"

Javier Ungría se ha convertido en uno de los fichajes más sorprendentes de la última edición de "Supervivientes". El empresario, que esta semana volará hacia Honduras junto a sus demás compañeros de edición, ha decidido poner todos sus asuntos en orden antes de comenzar la aventura televisiva. Entre ellos, intentar solucionar la guerra que mantiene con Elena Tablada por la custodia de su hija en común y llegar a un acuerdo por la menor.

A pesar de que esta batalla ha llegado a los juzgados y se encuentra en manos de la Justicia, parece ser que Javier Ungría quiere tender puentes con Elena Tablada. "Está intentando llegar a un acuerdo antes de que él se vaya. Todo lo que ha dicho Elena no se ajusta a la realidad. Mi impresión es que ella busca una rentabilidad económica y él no está dispuesto", ha desvelado Antonio Rossi en "Vamos a ver".

Después de meses de acusaciones y reproches, el empresario estaría dispuesto a acercar posturas con su exmujer aunque, de momento, se desconoce la respuesta de Elena Tablada. Cabe recordar que la empresaria se enteró de la participación de Javier Ungría en "Supervivientes" durante su visita en "¡De viernes!", programa al que acudió como concursante de "Bailando con las estrellas". Nada más conocer la noticia, la cubana sentenció en directo al padre de su hija. "Supuestamente a él no le gusta la prensa y quiere pasar más tiempo con la niña...Creo que va más por fama que por necesidad, por esa fama que dice que no le gusta. Me debería temer él, pero yo no", declaró la televisiva.

A escasos días para embarcarse en la aventura más extrema de la televisión, Javier Ungría está exprimiendo sus últimas horas en Madrid. Este fin de semana, el empresario ha celebrado una gran fiesta para despedirse de todos sus amigos en el exclusivo restaurante que dirige en el barrio de Salamanca. El ex de Elena Tablada va a por todas en "Supervientes" y espera ganar la edición. De hecho, ha estado entrenando muy duro junto a un coach deportivo para dar lo mejor de sí en el concurso. Ilusionado con este proyecto televisivo, el empresario promete ser uno de los participantes que más dará de qué hablar.