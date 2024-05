La hija de Tina Muñoz (Las Grecas) reaparece en Factor X para contar su historia: "Era la parte de mi madre que me quedaba"

Las Grecas fue un dúo musical que causó sensación en la década de los 70. Sin embargo, no tardaron mucho en caer en desgracia y terminar disolviéndose tras varios problemas con su manager y un descenso de ventas. Con discos como Te estoy amando locamente (1974) o Mucho más (1975) las hermanas Carmen “Carmela” Muñoz Brull y Edelina “Tina” Muñoz Barrull llegaron a convertirse en referentes con un estilo flamenco-rock. Lo que nadie esperaba es que en “Factor X” una de sus concursantes recordara como nunca la historia de este dúo que comenzaba sus inicios en el tablao de Lola Flores.

Marta Hidalgo se presentaba en el concurso como una apasionada por la música con un gran legado familiar: “Me encanta cantar, viene de familia, y me gustaría extender el legado”, arrancaba. Tras esta prometedora revelación Vanesa Martín quiso saber más sobre su historia. Fue en ese momento cuando confesó que era hija de Tina Muñoz, cosa que no descubrió hasta el año 2017. “Fui adoptada a los cuatro años y esta vena artística siempre la he tenido. Cuando conocí mi origen, todo cobró sentido”.

Lo cierto es que los últimos años de Tina fueron muy complicados. En 1983 se le diagnosticó esquizofrenia paranoide, a la que se añadía su consumo frecuente de drogas y alcohol. “Mi hermana y yo fuimos adoptadas con cuatro años cuando mi madre ya estaba como en período de decadencia. Tuvimos la gran suerte de que mis padres nos adoptaron juntas”, prosigue relatando su agridulce historia. La cantante sigue relatando que no supieron sus orígenes hasta que su melliza se casó y sus padres le dieron la partida de nacimiento: “Ahí se veían reflejados nuestros nombres originales. Ella fue llamada Siria Muñoz Barrull y yo, Tania Muñoz Barrull”. No tardó en indagar sobre quienes habían sido sus padres y después de una rápida búsqueda resonó el nombre de Las Grecas: “Me impactó el gran parecido de mi madre con mi hermana melliza y ahí fue cuando dijo, Dios mío, no me puedo creer que esto sea verdad”.

Sin embargo, el momento más emotivo de su historia llegó cuando narró el reencuentro con su familia biológica: “El mejor reencuentro fue con mis hermanas. Yo pensaba que tenía a mi hermana melliza y ya está, pero tenía tres más. Era la parte de mi madre que me quedaba”. La historia de Marta Hidalgo acabó cautivando a los jueces. A pesar de lo que podía parecer no interpretó ninguno de los temas de su progenitora, sino que deleitó con “Soy rebelde” de Jeanette. Con su actuación consiguió hacer un pleno, aunque en la selección final ninguno de los jueces la eligió para su equipo.