Los hijos de Mario Vargas Llosa respetan su decisión y cumplen su última voluntad

Este lunes el mundo se la cultura despide a uno de sus grandes: Mario Vargas Llosa. El escritor peruano perdía la vida en Lima, a los 89 años de edad. Nadie esperaba este trágico desenlace, pues hace dos semanas estaba abriendo los regalos por su cumpleaños y rodeado de todos sus seres queridos. Días más tarde vuelven a reunirse, pero esta vez con el triste cometido de decirle adiós y llorar su pérdida. Aun así, tienen muy claro que van a respetar sus últimas voluntades, como él mismo dejó dicho a sus hijos que así fuese cuando emprendiese el vuelo.

El marido de Patricia Llosa y ex de Isabel Preysler llevaba un tiempo preocupando a todos. Sus imágenes públicas daban mucho que hablar y alertaban sobre su situación. Sus hijos alejaban este tipo de comentarios y subrayaban que se encontraba en plena forma. Al final una neumonía ha terminado con él, aunque el Nobel ya tenía previsto los pasos a seguir para cuando faltase. No quería complicarles la vida a los suyos más aún, de ahí que optase por dejar detallado cómo quería que fuese su último adiós. Sobre todo, cómo quería que no fuese.

Se cumplirá la última voluntad de Vargas Llosa

“Su partida entristecerá a sus parientes, a sus amigos y a sus lectores alrededor del mundo, pero esperamos que encuentren consuelo, como nosotros, en el hecho de que gozó de una vida larga, múltiple y fructífera, y deja detrás una obra que le sobrevivirá”, destacaban sus hijos al dar a conocer la muerte de su padre a consecuencia de una neumonía. Se consuelan en el hecho de que tiene fieles que le llorarán por todo el mundo, pero sobre todo por el hecho de que su legado perdurará y siempre será recordado por sus creaciones.

Mario Vargas Llosa Gtres

En Perú dejó huella política tras sus pretensiones de iniciar una carrera política, también se le recordará por sus decisiones sentimentales, las cuales eran analizadas semana a semana en el papel cuché, incluso con reportajes exclusivos que le acercaban a un público muy distinto. Pero ahora, tras su fallecimiento, no quiere más exposición y pretende que tan solo sus más íntimos tengan oportunidad de llorar su muerte y despedirse de él. No quiere que nadie más le vele, de ahí que haya limitado cómo será su funeral, dejando las pautas claras a sus tres hijos.

Álvaro, Gonzalo y Morgana, los hijos que el escritor tuvo con Patricia Llosa, han respetado la última voluntad de su padre. Además de redactar en conjunto el comunicado en el que anunciaban su pérdida, también desvelaban que su último adiós será discreto y no habrá lugar para personas ajenas a su familia y los amigos más íntimos. “Confiamos en tener el espacio y la privacidad para despedirlo en familia y en compañía de sus amigos cercanos. Sus restos, como era su voluntad, serán incinerados”, cerraban el mensaje. Piensan cumplir a rajatabla las pautas que le marcó en vida para iniciar como él quería su muerte.