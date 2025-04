La razón por la que Isabel Preysler nunca quiso casarse con Mario Vargas Llosa

Este Domingo de Ramos ha dejado un amargo sabor para el mundo de las letras. Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura, ha perdido la vida este 13 de abril a los 89 años en su Lima natal, la capital de Perú.

"Nuestra madre, nuestros hijos y nosotros mismos confiamos en tener el espacio y la privacidad para despedirlo en familia y en compañía de amigos cercanos. Sus restos, como era su voluntad, serán incinerados", ha escrito su hijo Álvaro en sus redes sociales.

Más allá del incuestionable legado cultura que Vargas Llosa ha dejado, el escritor también protagonizó titulares de la prensa del papel couché en los últimos años de su vida a raíz de su relación con Isabel Preysler, que terminó en 2022 y tras la que retomó su matrimonio con su exmujer, Patricia Llosa, quien le ha acompañado en sus últimos días.

Su romance con la llamada "Reina de corazones" duró cerca de siete años, y aunque nunca se ha confirmado oficialmente la razón de su ruptura, se manejan varias versiones sobre los motivos que llevaron a separarse.

Los supuestos "celos" de Mario Vargas Llosa

La más sonada apunta a una supuesta "escena de celos infudada" de Vargas Llosa que habría sacado de sus casillas a Preysler. Por lo visto, esos numeritos eran frecuentes.

"Al principio de la relación, durante el primer año, no habían hecho casi un año, en Nueva York, son invitados a una cena donde había gente de la jet, gente importante del mundo de las finanzas. En esa cena, Isabel recibe una llamada a su teléfono de un armador griego, amigo suyo. Él (Vargas Llosa) ve la llamada perdida. En ese momento, alega que está indispuesto y que no tiene ganas de comer. Se van de la cena, la saca de la cena, y cuando llegan al hotel él le monta un número que Isabel se queda horrorizada. Pegando unos gritos que provocan que los señores que estaban en la habitación de al lado llamen a recepción para ver qué pasa", relató en su día Kiko Matamoros en el extinto "Sálvame".

El escritor peruano y Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa (d), y su pareja, la socialité hispano-filipina Isabel Preysler MARISCAL Agencia EFE

Ataques de celos que se habrían repetido a lo largo de la relación y por los que un buen día Isabel Preysler decidió poner poner fin a su historia de amor con el reputado autor.

Pero Alessandro Lequio sostenía una versión diferente en "El programa de Ana Rosa", donde comentó que había sido Vargas Llosa el que rompió con Preysler por el rechazo que le provocaba estar siempre bajo el foco por cuestiones del corazón en lugar de su carrera. "aunque Vargas Llosa está muy bien de salud, es consciente de que la cuenta atrás ha comenzado. Quiere pasar estos años centrándose en su faceta de escritor, no respondiendo a preguntas de la prensa sobre los cuernos de Tamara Falcó", explicó el conde.

Una boda que nunca llegó

Seguramente por estos supuestos "celos" del peruano o porque ambos eran conscientes de que su historia de amor tenía fecha de caducidad, nunca llegaron a pasar por el altar. No sería por la falta de ganas de Mario Vargas Llosa, según reveló Isabel Presyler ante los micrófonos de Europa Press: "Estamos maravillosamente bien como estamos. Somos muy felices así y, por el momento, y a estas alturas de la vida, no vemos la necesidad de cambiar nuestra situación. Mario me ha pedido que me case con él, pero aún no le he respondido. Nada está descartado en nuestro futuro. Todas las opciones son posibles".

De momento, la socialité se mantiene en silencio sobre la muerte del que fue uno de los amores de su vida, aunque se espera que en las próximas horas se pronuncie, ya sea vía comunicado o a través de los muchos periodistas con los que mantiene una estrecha relación.