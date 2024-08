Huracán Aitana Ocaña: tras los pasos de Miley Cyrus

Este pasado miércoles Aitana Ocaña protagonizó las portadas de la crónica rosa de nuestro país por su supuesta nueva relación con el modelo Biel Juste. Tan solo dos semanas después de su ruptura con Sebastián Yatra, la artista se ha reencontrado en Ibiza con el modelo catalán, al que conoció en diciembre del año pasado en Costa Rica y con el que ya se relacionó sentimentalmente en su día, antes de su reconciliación con el colombiano.

Es innegable que la cantante es la chica del momento, la más buscada por la prensa nacional e internacional, y su vida personal interesa casi tanto como su impecable carrera musical. A sus 25 años puede presumir de ser la española menor de 30 años más conocida. Y no lo digo yo, nos lo confirma Personality Media, empresa líder en análisis de celebrities. A sus 25 años, Aitana se ha consagrado como una de las cantantes más escuchadas de nuestro país y triunfa tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Con más de 11 millones de oyentes mensuales en Spotify, sus abultadas cifras la avalan y cuenta con una gran legión de fans de diferentes partes del mundo y su figura atrae más allá de sus logros artísticos, quizá porque la hemos visto crecer y pasar de niña a mujer.

Aitana, en cifras Personality Media

Fue en 2017 cuando una jovencísima Aitana de 18 años edad saltó a la fama en «Operación Triunfo». Aunque no consiguió alzarse como ganadora de la edición, su trayectoria en el mundo de la música acababa de despegar y todas las miradas estaban puestas en ella. Aitana tenía todos lo necesario para triunfar: una buena voz, un imponente físico y gran personalidad. Pero ya no queda nada de esa Aitana y ahora, siete años después, se encuentra en plena batalla contra los que la critican por no dejarla ser ella misma y madurar.

Su trayectoria recuerda mucho a la deMiley Cyrus, la inolvidable Hannah Montana. Cuando la norteamericana quiso abrirse un nuevo camino en la música y quitarse la etiqueta de «chica Disney» fue muy criticada y la tacharon de provocadora. Miley Cyrus, como Aitana, necesitó que la sociedad aceptase que ya no era Hannah Montana y ahora, la artista catalana está en ese proceso de reivindicación y empoderamiento como mujer libre e independiente, con y sin su música, y tanto arriba como fuera de los escenarios, motivos por los que ha sido muy criticada.

Miley Cyrus es la protagonista de la nueva fragancia de Gucci Instagram

Recordemos que Aitana también ha sido chica Disney y protagonizó junto a Miguel Bernardeau, una de sus exparejas, la serie «La última», de 2022 para Disney+. Nada más terminar la promoción, terminaron su relación sentimental después de cuatro años de amor. Tal y como nos explica Santiago de Mollinedo, nuestro experto consultado de Personality Media, en ese año, «fue cuando su imagen creció de manera muy especial (del 67% al 80%), gracias a la relevancia que empezó a tomar como artista, su paso por programas de televisión incluso algún papel en alguna serie». En los meses posteriores, a principio de 2023, su ruptura con el hijo de Ana Duato, con el que conformaba una de las parejas más queridas y admiradas del panorama nacional, y su incipiente romance con Sebastián Yatra acapararon todos los titulares de la crónica social de nuestro país y la cantante se convirtió en la joven más buscada por la prensa. En septiembre de 2023 publicó su álbum «Alpha» y, al igual que Miley Cyrus, rompió con todo lo anterior y comenzó su nueva etapa. Cuando comenzó la gira, comenzaron a lloverle las críticas por los bailes «hipersexualizados» y sensuales que realizaba encima del escenario. Muchos usuarios de X-anteriormente Twitter-los tacharon de bailes eróticos y nada apropiados para las niñas que menos de edad que iban a verla actuar.

Después de meses de polémicas, el 3 de junio de este año, Aitana recibió el premio ELLE Style Awards Shitfer. Allí, por primera vez, la artista se reivindicó públicamente con un discurso feminista en el que pedía a la sociedad que, por favor, la dejasen crecer: «Todas sabemos que hay que cantar y bailar y ya habéis visto lo que pasa a veces: una madura y mueve el culo de una forma que estará bien para otras, pero que es impropio para mí. Sé que estoy madurando por otra razón: y es que el machismo no tolera que el ideal femenino inocente juvenil, que muchos vieron en mí, sin ser consciente de ello, se transforme, o, mejor dicho, se eche a perder para convertirse en una mujer».

Ídolo de masas

Todas estas críticas y polémicas no han afectado ni a su carrera musical ni a su imagen. Aitana es la mujer menor de 30 años más relevante del mercado, como nos explica Personality Media. La figura de la arista destaca en atractivo, modernidad, marca tendencia, simpatía, confianza y naturalidad, valores por los que las jóvenes de 16 a 35 años la tienen como referente, ya que a su edad obtuvo éxitos que suelen ser años de trabajo y esfuerzo.

Aitana en su concierto en Vigo. @aitanaintour

Además, sus cambios de pareja o rupturas aún no son tan relevantes mediáticamente como su éxito profesional y su imagen positiva. «El trabajo más duro para el artista es llegar a ser una marca y habitualmente son sus éxitos musicales quienes les empiezan a dar ese conocimiento poco a poco. Quizás la suerte de Aitana es que su carrera arrancó con una audiencia inusual que logró hacerla conocida antes que sus éxitos musicales y seguro que estos éxitos musicales han sido mayores porque estaba ella detrás, una cara conocida que ya generaba mucha expectación, y no defraudó», explican desde Personality Media.

A pesar de su intensa vida sentimental, Aitana ha sabido separar muy bien su carrera profesional con su lado personal. Aunque sea ahora la mujer más buscada de nuestro país por su supuesta incipiente relación sentimental con Biel Juste tras su ruptura con Sebastián Yatra, la cantante ha decidido vivir su alejada del foco mediático sus historias de amor, sin importarle los comentarios, los titulares y el qué dirán, disfrutando al máximo de su juventud. Desde que saltó a la fama en 2017, el corazón de Aitana siempre ha estado ocupado y, cuando no lo está, disfruta de su soltería, como cualquier chica de su edad.