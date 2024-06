Sebastián Yatra pone fin a los rumores de relación abierta con Aitana

El pasado mes de abril, Sebastián Yatra y Aitana fueron fotografiados de la mano, cuatro meses después de su ruptura, lo que dio origen a especulaciones sobre una posible reconciliación. Posteriormente, los dos cantantes estrenaron la canción 'Akureyri' dónde la letra evidenciaba los sentimientos que se profesaban mutuamente y de nuevo volvieron a interactuar en redes sociales. No obstante, la cantante coincidió con Aron Piper en una boda el pasado mes de mayo y se habló de "evidente complicidad" entre ambos, lo que hizo que se abriese el debate de si Yatra y Aitana mantienen una relación abierta.

A esto se le une que el propio Yatra fue como invitado al podcast de Vicky Martín Berrocal, durante los meses que había roto con Aitana. Allí, aseguró que siempre había sido fiel pero que su tiempo máximo había sido un año. "Me darían ganas de ser infiel. Aunque estuviese enamorado de alguien, me darían ganas de estar con alguien más", confesó el cantante en unas declaraciones que no tardaron en hacerse virales.

Las aclaraciones de Yatra

Tras unos días en España, el artista colombiano puso rumbo hacia México y se topó con las cámaras de Europa Press en el aeropuerto de Madrid. Allí comentó que volvía "a trabajar" porque tiene shows y tiene que escribir. "Voy a México y también a Perú", le relató al reportero. Asimismo contó que Aitana "también vuela para México" pero en esta ocasión no se van a encontrar porque van en vuelos distintos y a ciudades distintas. "Ella tiene un festival en otra parte", expuso.

Por último, Yatra, antes de embarcar, respondió a la pregunta del reportero sobre si mantiene una relación abierta con Aitana: "Cada quién puede tener amigos, amigas, pasarla bien. Ustedes sacan conclusiones de cualquier cosa. No, no", zanjó.

Akureyri

Después de ser sorprendidos juntos de nuevo, los cantantes anunciaron el lanzamiento de la canción de 'Akureyri', tema que promocionaron en sus redes sociales. La propia intérprete aseguró en su perfil de Instagram que no fue "un camino fácil" y en declaraciones posteriores afirmó lo mucho que se querían ella y Yatra. A esto se le suma que hace unos días, antes de cantar por primera vez 'Akureyri' en un concierto, Aitana le dedicó unas bonitas palabras al autor de 'Tacones rojos': "Me pone muy nerviosa cantarla porque sabéis que es demasiado especial. Es una de las canciones más especiales que he escrito nunca jamás, con una persona que quiero con todo el corazón. Me hace muy muy feliz poder cantarla con todos vosotros, mis Akureirys", afirmó. Con esto, dio a entender que pese a que ninguno de los dos ha aclarado la situación de su relación, ambos mantienen un férreo vínculo.