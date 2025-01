Ibai Llanos, sobre su sorprendente cambio físico: "Hace meses dormía con mascarilla y era incapaz de agacharme sin dolor"

Ibai Llanos sigue compartiendo en sus redes sociales el espectacular cambio físico que ha experimentado tras 100 días de duro entrenamiento. El famoso youtuber, streamer, presentador y creador de contenido no ha descansado ni siquiera el día de Nochevieja. Es evidente que constancia y disciplina es la clave para lograr el objetivo de estar en la mejor forma física. En el último vídeo compartido por Ibai se puede observar el sufrimiento al que cada día se enfrenta para mejorar su estado de salud.

El creador de contenido cada vez realiza rutinas más complicadas, como el que comparte en su último post en el que combina sentadillas búlgaras con peso muerto y hip trust como parte de su entrenamiento de pierna. Como él mismo asegura en el vídeo son ejercicios "duros". "Mira que a mí me gusta hacer pierna, pero desde que he descubierto a los rumanos, los búlgaros y los croatas...", añade. Aún así, el dolor no le hace parar y está convencido de que conseguirá el reto por el que ya lleva 103 días de entrenamiento.

Hace unos días dirigía unas palabras motivadoras a sus seguidores: "Mucha fuerza y ánimo a todos los que buscáis un cambio. Y mucha paciencia. Este cambio es más mental que otra cosa y sé perfectamente lo jodido que es pelear contra la cabeza. Gracias a todos por vuestras palabras tan bonitas y por vuestro apoyo. Escribo esto totalmente emocionado porque es surrealista todo el cariño y amor que he recibido. Habéis formado parte de esto también. No tengo palabras", destacaba en el post.

Además, da un último consejo: "Para los que tenéis gente en vuestro círculo o algún conocido que busca un cambio, no hagáis nunca comentarios de mierda e intentad entender que detrás de cada persona hay un mundo y una pelea mental que desconocemos totalmente".