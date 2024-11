Ibai Llanos se dirige a los que critican su pérdida de peso: "Soy mucho más feliz"

Ibai Llanos ha vuelto a enfrentarse a sus haters por su cambio de físico. El "streamer" vasco ha comentado en más de una ocasión que el motivo por el que ha decidido perder peso se debe a un problema de salud y no estético. Llanos llegó a pesar 170 kilos, pero gracias a su entrenador Valentín Colominas y a una estricta alimentación ha logrado perder más de 35 kilos en pocos meses.

Llanos sabe que su ejemplo puede servir de motivación a muchas personas que tengan el mismo "problema". Por eso, no es raro que el youtuber agradezca en sus redes los mensajes de ánimo y admiración y que le ayudan a "mejorar mi salud y cambiar mis hábitos". Sin embargo, también tiene que hacer frente, con frecuencia, a críticas por su bajada de peso. Hace unos días en "X", Terreno Viral compartía en fotos el "increíble cambio físico" de Llanos. Muchos usuarios afirmaban que a Ibai nunca le importó su salud y que estaba "mejor gordo. Solo un usuario se lanzó en su defensa. Llanos se lo agradecía apuntando que no merecía la pena enfadarse porque "ya sabes cómo son las redes sociales". "Yo es que ahora mismo soy mucho más feliz pudiendo subir escaleras sin ahogarme, pudiéndome atar los cordones de las zapatillas, pudiéndome poner el cinturón del coche y pudiendo dormir sin mascarilla porque pesaba 170 kilos", escribía en el hilo del post.

"Si me ven más feo o más guapo, me da igual. Salgo todos los días sin peinarme de casa y la ropa que utilizo es la que me regalan", reconocía asegurando que no había perdido peso por estética sino por salud. Mike, el seguidor que había salido en su defensa le ha respondido felicitándole por el cambio. "Me alegra mucho leer eso de verdad, que al final el cambio lo has hecho para tí y no para los demás. Aun así da pena leer estos comentarios cuando se te ha machacado para que adelgaces. Mucho ánimo ya lo tienes hecho", le dirigía.

"Han estado durante años llamándome gordo y obeso y ahora tienen que tirar de otra cosa, es normal", concluía el hilo de la publicación Ibai.