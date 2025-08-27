Inés Sainz reaparece a punto de cumplir 50 años y tras vencer al cáncer: “Me la sopla”

Inés Sainz forma parte de un selecto club de mujeres que, por su belleza, lograron demostrar que valían mucho más allá. Se convirtió en Miss España en 1997, cuando el certamen estaba en su etapa dorada y ser coronada era sinónimo de éxito. A las reinas de la belleza se les abría un mundo de oportunidades para trabajar en el ámbito que deseasen, ya sea el modelaje, la interpretación, la comunicación o el entretenimiento en televisión. Inés supo aprovecharlo todo, aunque desde hace unos años cayó en el olvido y se alejó de los medios.

La modelo se ha reinventado en numerosas ocasiones a lo largo de su trayectoria. Unas veces por propio deseo, otras por imperiosa necesidad. Se le abrían puertas y otras se le cerraban de golpe en sus propias narices, como así denunció que sucedió tan solo dos días después de anunciar públicamente su batalla contra el cáncer. Ahora, a través de sus redes sociales, ha hecho un contundente resumen de los hitos de su vida, destacando en escasas frases lo bueno y lo malo que le ha tocado vivir. También por lo que ha luchado.

La nueva vida de Inés Sainz

A través de sus redes sociales, la reina de la belleza española en 1997 sentencia: “Me la sopla”. Ella usa las mayúsculas en esta frase para hacerla más contundente. Dice estar “a punto de cumplir 50 años y cotizando desde los 16”, aunque hasta octubre no estrena el medio siglo de vida. Continúa: “Mate, mi mejor versión. Una empresa desde 2009. Cientos de clientes famosos Un cáncer. Dos libros. Graduada en ciencia de datos. Y sí, fui Miss España”, hace balance Inés Sainz, después de permanecer un tiempo alejada del foco mediático.

Última publicación de Inés Sainz Threads

La última vez que se dejó ver en público fue precisamente en televisión, haciendo un repaso sobre su vida en el terreno profesional y en el personal. Se sentó a charlar el pasado mes de mayo con Sonsoles Ónega en su programa de Antena 3, donde recordó sus años dorados en la moda, como reclamo publicitario y también como colaboradora. Pero tuvo el acierto de estudiar cuando comenzó a bajar su popularidad y se formó en Comunicación y Marketing, para así apostar por su vertiente empresarial. Con ello, fundó la agencia Back Up Comunicación y Prensa. Le tienta la tele, pero no a cualquier precio, de ahí que haya rechazado participar en realities como ‘GH Vip’ o ‘Supervivientes’, desde donde ya le han telefoneado.

Pero su vida dio un vuelco cuando en 2019 apareció el cáncer. Le plantó cara con valentía y no se escondió en su lucha, tratándola con normalidad a través de su canal de YouTube. Así hablaba de pruebas médicas, tratamientos, revisiones, los momentos felices y también los reveses sufridos en el camino. Pero lo que se reservó en su día y no ha confesado hasta el pasado mes de mayo en ‘Y ahora Sonsoles’ es que una empresa le retiró la campaña que tenía firmada tan solo dos días de anunciar su enfermedad: “Era uno de mis clientes en la agencia de comunicación. Dejé todo mi trabajo hecho y cuando comuniqué la noticia, rescindieron el contrato. Muy feminista todo. Muy sororo”. No se dejó vencer, ni por el cáncer ni por estos infortunios profesionales que tanto daño le hicieron.