Luis Merlo y su metedura de pata con una íntima amiga

«En ese momento, si me hubiera tragado la tierra cinco minutos antes...»

Si algo ha caracterizado siempre a Luis Merlo ha sido el humor. El actor, uno de los intérpretes más conocidos y admirados de nuestro país, se encuentra ahora mismo inmerso en la obra «Un Dios salvaje» en el Teatro Alcázar de Madrid, una voraz comedia que protagoniza junto a Natalia Millán, íntima de Merlo y a la que considera una más de su familia después de más de 40 años de relación.

En una charla con LA RAZÓN, el Luis Merlo reflexiona con tristeza que, a veces, un momento «tierra trágame» no es una divertida anécdota y decir «felicidades en un entierro». «Hace muy poco, desafortunadamente, he tenido un malentendido con una amiga y no sé qué va a suceder entre nosotros. En ese momento, si me hubiera tragado la tierra cinco minutos antes de decir aquello que salió de mi boca y que queda en el corazón para siempre...», confiesa con tristeza sobre su última metedura de pata.

