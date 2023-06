Marta Riesco relata los episodios de bullying que sufrió en el colegio

Coincidiendo con el último día de emisión de ‘Sálvame’, Marta Riesco aprovechó ayer para aplaudir el cierre de un formato donde “personas que se rieron y se alegraron” de su despido, se encontraban, decía, el mismo destino que ella. “Me han llamado fea, me han ridiculizado y me han perseguido por los pasillos mientras me dirigía a mi puesto de trabajo cada día”, destacaba. Y precisamente esa mañana, una de las personas que también la acosó durante su etapa escolar, volvía a su vida para pedirle disculpas, tal y como ha relatado en sus redes sociales.

“Cuando yo tenía 13 años, mi madre decidió cambiar de casa y entonces nos mudamos a Getafe mi hermano y yo con ella. También cambié de colegio y de amigas en la peor etapa que se puede hacer esto, sobre todo por todo el bullying que existe a esa edad”, comenzó exponiendo Marta. “En el colegio, entré como soy yo y, a los pocos días, una chica un par de años más mayor que yo que estaba repitiendo curso decidió llamarme ‘Marta la pija’ y entonces todo el colegio me llamaba así”, recordó.

“En ese momento fue muy complicado para mí porque las niñas repetidoras y más chungas del colegio eran las que llevaban la voz cantante”, destacó, haciendo hincapié en que no solo le atacaban verbalmente por su forma de hablar sino también por su físico. “Se metían conmigo en cada recreo y en cada momento que coincidía mi clase con la clase de las niñas repetidoras, así que yo era su víctima. Lo pasé muy mal porque aunque era fuerte, el hecho de que te insulten, se rían de ti, te esperen a la salida para intentar hasta agredirte pues es algo bastante complicado a esa edad”, señaló.

Y tal fue la situación que Marta se encontró “apática”, sin ganas de ir al colegio, hasta que su madre se enteró de la situación y decidió llamar a casa de las niñas para que cesara el acoso. A día de hoy, la periodista asegura que es algo que ya ha superado, aunque ayer se sorprendía con el mensaje de “la capitana de las abusonas”: “El día que acaba el programa que también me ha hecho bullying y me ha hecho pasarlo tan mal, recibo su mensaje”.

En el mismo, la joven aseguraba que la admiraba y se reía mucho con ella. Señalando que no había nada que justificase su actitud en el pasado, quiso pedirle disculpas porque por aquel entonces no se encontraba en su mejor época y estaba muy arrepentida. Ser madre, insistió, le había hecho ver las cosas desde otro punto de vista. Y ante estos mensajes, Marta asegura que no pudo más que emocionarse.

“Me parece increíble que ahora con 36 esa persona me pida perdón y me diga que admira la persona en la que me he convertido. Por supuesto que la perdono”, indicó la periodista, haciendo referencia también al acoso que sufre en la actualidad con los haters a través de las redes. “Me ha parecido un gesto enorme, precioso y bonito”, zanjó.