Marta Riesco tacha de "mafia" a la "Marea Azul" y estalla contra Antonio David y sus seguidores: "¡Sinvergüenzas! "

Marta Riesco está en el centro de la polémica desde que se atrevió a dar un paso al frente y contar toda la verdad sobre su último encuentro con Antonio David. Según la reportera, el exguardia civil viajó a Madrid para darle una sorpresa y reconciliarse, pero el padre de Rocío Flores, mientras la reportera dormía, recogió sus cosas y abandonó y su domicilio sin ninguna explicación. "Me desperté, ya no había nada cuando me desperté. Y aún así, cuando le llamo, me dice que se ha llevado la ropa porque es ropa de invierno y que esa noche vamos a ir a un hotel que yo había buscado para reconciliarnos en plan románticamente, hablando, y evidentemente cuando vi que había sacado todas las cosas, las había vaciado y que se quería ir con sus amigos al día siguiente a Málaga, sin decir nada a su familia, entendí que nunca, su intención, fue ni reconciliarse ni haya estado enamorado como yo, así que después de haber estado bastante bien y empoderada, volví a estar mal, al agujero", relató la exreportera de Telecinco en su perfil de "Instagram".

Después de desvelar todo lo ocurrido con Antonio David, la joven volvió a estar en el ojo del huracán mediático y se ha convertido en una de las protagonistas de la semana por las constantes declaraciones que ha ido dando sobre el asunto. Aunque algunos han aplaudido su valentía, lo cierto es que también ha recibido multitud de comentarios negativos, muchos provenientes de la "marea azul". Después de todos los comentarios de odio, Marta Riesco ha querido denunciar públicamente todo el odio recibido por los seguidores de su ex, tachándolos de "mafia".

"Desde los Canales de Youtube están todo el día atacándome. Gente que estaba en una marea que defendía el acoso mediático. Y lo que están haciendo es exactamente aquello que criticaban de un programa de televisión. Esas personas de la marea azul, que empezaron un movimiento que defiende las causas contra el acoso mediático, ahora lo que hacen e insultarme a mí y decir que voy deambulando por hospitales. Que si tengo un ojo aquí y otro allí. ¿Esta gente? ¿Un movimiento? ¡Sinvergüenzas!", declaraba la periodista sobre lo ocurrido.

Marta Riesco y Antonio David Flores GTRES

"La persona que no me interesa nada está hablando en todos lados, como siempre...", continuaba relatando. "Para que hablen los demás ya hablo yo en mi canal de Youtube. Voy a hacer reportajes, voy a hacer periodismo, voy a hacer entretenimiento. Nos vamos a reír y nos lo vamos a pasar súper bien. Voy a intentar hacerlo lo mejor que sé y lo mejor que pueda", ha expresado, para después volver a referirse al "señor Tolai", persona que"se ha ido en mitad de su directo después de insultarme varias veces"." Es curioso cómo cuando a la gente cuando le das de su propia medicina, actúan de esta manera. Solo por decir que es un tolai y un misógino... No sabéis cómo ha perdido los papeles. Este hombre pierde los papeles, me insulta, me descalifica, se mete con mi físico. Imaginaros lo que es estar en mi piel", declara.

"Os voy a retratar uno por uno para que veáis los falsos que sois. Los injustos habéis sido vosotros. ¿Pero qué pretendéis que yo haga? Si cada frase que digo o cada cosa que hago me critican, me insultan, me vejan. No encabecéis movimientos... El último movimiento que podéis encabezar es el movimiento de los tolais. Que sea un movimiento para todos", ha expresado, con hartazgo, sobre los comentarios de odio recibidos a lo largo de los últimos días. "Vosotros sois 70 en un grupo, sois la mafia de la vejación", ha declarado con dureza.

Para terminar, Marta Riesco ha criticado la actitud de Antonio David ante esta injusta situación por no salir en su defensa: "¿Qué hacía él? Estaba haciendo una paella. No dijo: un momento... Por suerte. yo solo me necesito a mí misma y a mi cerebro". Parece ser que esta última intervención vuelve a ser una declaración de guerra contra su expareja y todos los que van contra ella y no se va achantar porque se siente "indestructible".