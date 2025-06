El inesperado encuentro de Carmen Lomana y José Manuel Díaz-Patón en el funeral de Francisco de Borbón

Familiares y allegados de Francisco de Borbón se dieron cita el lunes 16 de junio para honrar la memoria del duque de Sevilla en una multitudinaria despedida en la Iglesia Catedral Castrense de Madrid.

Numerosos rostros conocidos asistieron al funeral y acompañaron a la familia de Francisco tras su fallecimiento el pasado 20 de mayo de 2025, tan solo 10 días después de la muerte de su hermano Alfonso. María Zurita, Cari Lapique y su hermana Myriam, Fiona Ferrer, Nuria González, o Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio fueron algunos de los asistentes que arroparon a Olivia de Borbón Hardenberg, hija del duque de Sevilla, que llegó totalmente abatida a la iglesia acompañada por Julián Porras y sus dos hijos, Flavia y Fernando.

El rencuentro de Carmen Lomana y José Manuel Díaz-Patón

Carmen Lomana no dudó en acompañar a la familia de Francisco de Borbón en la despedida del duque, con el que mantenía una estrechísima relación de amistad desde hace años. Allí, la socialité protagonizó un inesperado encuentro con José Manuel Díaz-Patón, exnovio de Ágatha Ruiz de la Prada y primo de Julián Porras.

José Manuel Díaz-Patón en el funeral de Francisco de Borbón Gtres

Una vez finalizada la misa funeral, la colaboradora de televisión salió del templo, evitando pronunciarse sobre el abogad y sin atender a los medios. Díaz-Patón tan solo se limitó a decir que no la había visto, asegurando que de haber coincidido "no pasa nada, no tengo problemas con nadie". Con una sonrisa, el ex de Ágatha confesó que tarde o temprano retomará su amistad con la diseñadora tras su ruptura, a la que no ha visto desde que tomaron caminos separados en febrero de este año.

El luto de la familia

La inesperada muerte de Francisco de Borbón pilló por sorpresa a toda la familia, que volvía a sacudirle la tragedia tan solo 10 días después del fallecimiento de Alfonso, su hermano y al que estaba muy unido. Un mes después, numerosos rostros conocidos se reunieron ayer en la Iglesia Catedral Castrense de Madrid para dar el último adiós al duque de Sevilla y dar el pésame a la familia.