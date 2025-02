La influencer Nuria Jordá sufre un grave accidente en Laponia con una moto de nieve

La influencer Nuria Jordà, conocida en redes por visibilizar la disfagia, ha sufrido un grave accidente en Laponia con una moto de nieve. Ha sido la propia creadora de contenido la encargada de desvelar la noticia a través de un vídeo en su perfil de Instagram desde el hospital, donde acumula 157 mil seguidores.

Era la primera vez que manejaba una moto de nieve. Yo iba detrás, mi amiga Martina iba conduciendo y en la última curva la moto, no sé por qué, no pudo girar y siguió de frente. Al estar yo inclinada para tomar la curva, como nos habían explicado, directamente me estampé contra un árbol. Me lo clavé a la altura de la cadera, me llevé las ramas y todo fue rapidísimo. Caí a la nieve y me asusté mucho porque no sentía ninguna parte de mi cuerpo. Esperando a la ambulancia me dio una hipotermia. Tenía las piernas agarrotadas y me las movilizaron los sanitarios. Sentí mucho dolor. Tiemblo de acordarme. Y me dieron algo para calmarme", relata Jordà en el vídeo.

Lo que iba a ser una de las mejores experiencias ha acabado en un gran susto para la influencer, aunque como ella misma reconoce, ha tenido "muchísima suerte". Al llegar al hospital, fue "perfectamente atendida" y sus familiares están al tanto del accidente.

Nuria Jordà evoluciona positivamente y el pronóstico es bueno. De hecho, la creadora de contenido ya ha recuperado la movilidad de la pierna izquierda aunque, de momento, todavía no le ha reaccionado la derecha por una gran contusión.

Quién es Nuria Jordà

Nuria Jordà es una joven valenciana que padece de disfagia, un trastorno muy poco conocido que le impide tragar. Todo comenzó cuando en 2021 le diagnosticaron un tumor tumor en la carótida izquierda, motivo por el que fue intervenida para extirparlo. Fue ahí cuando, al despertar, empezó su dificultad para tragar. Desde entonces, Jordà se ha convetido en una de las caras visibles de este trastorno y triunfa con su contenido sobre la disfagia, visibilizando su día a día en TikTok e Instagram, donde acumula miles de seguidores.