Pedro Sánchez, aún desmaquillándose del tenebroso contouring que eligió para el día D

En la escena política, la imagen lo es todo, y la rueda de prensa de Pedro Sánchez de la semana pasada fue un claro ejemplo de ello. Tras el escándalo que ensombrece a Santos Cerdán, su Secretario de Organización, Sánchez decidió que no solo iba a hablar, sino que también iba a "iluminar" su mensaje con un buen toque de maquillaje. Y vaya que lo hizo.

Entró en Ferraz con esos pómulos que parecían haber sido esculpidos por un artista del renacimiento, gracias a la mágica y polémica técnica del contouring. Esta técnica, como su nombre sugiere, se trata de resaltar o hundir ciertas partes del rostro utilizando sombras y luces. En su caso, parece que el objetivo era crear una apariencia de preocupación profunda, casi hasta parecer un personaje de una serie de terror. Maquillaje mate sin glow o brillo alguno.

Ojeras marcadas y hasta los tres pelos frontales canosos. Todo está absolutamente estudiado y el batallón de asesores de imagen que le rodea lo tiene fácil: maquilladores, peluqueros, estilistas, cámaras propias y hasta gente especialista en luz( si como oyen ) para iluminarle de una forma u otra.

La diferencia entre su aspecto del miércoles -durante la sesión de control en el Congreso- y su look del jueves no pasaba desapercibido. Si el miércoles se presentaba con un rostro más natural, el jueves todo ese brillo se había transformado en una imagen cadavérica que podía asustar a cualquier espectador desprevenido. ¿Qué hay detrás de esta gigantesca transformación? La necesidad de parecer más compungido, probablemente. Aunque a muchos no les convenció, y las redes sociales se llenaron de comentarios mordaces y humorísticos. "Pedro Sánchez hoy se pasó con el contouring", decían algunos con una sonrisa irónica, mientras otros se atrevían a sugerir que había contratado al equipo de maquillaje de "The Walking Dead".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esta tarde Daniel Gonzalez Agencia EFE

Su rostro, maquillado de tal forma que parecía más un personaje de una historia trágica, desató una ola de comentarios divertidos en X (sí, antes conocido como Twitter). Algunos usuarios se preguntaban si realmente había sido necesario tanto maquillaje para dar una imagen de "cordero degollado". "¿A Sánchez se le ha ido la mano con el contouring? ¡Qué burdo!", decían otros, mientras un comentario destacaba la "originalidad" de su look: "Se han pasado con el maquillaje de Pedro, para parecer más demacrado y que dé pena”.

En definitiva, mientras las declaraciones giraban en torno a la responsabilidad y la decepción, todos parecíamos estar más ocupados en analizar su cara, que era un claro ejemplo de que en política, la imagen no se puede subestimar. ¿Y quién necesita palabras cuando puedes tener el rostro del "rey del maquillaje" para expresar tus emociones? A veces, menos es más, pero eso es algo que parece haberle pasado por alto a la maquilladora de Sánchez. Al menos logró captar nuestra atención, aunque no necesariamente por las razones adecuadas.