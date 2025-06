Manuel Martos habla del “desgaste físico” de Raphael tras su regreso triunfal

Raphael sigue trabajando para recuperar la salud, después de haber sido diagnosticado de un linfoma cerebral primario el pasado mes de diciembre. Ha estado seis meses centrado en exclusiva en esta tarea, con la ayuda de su familia y ante la evidente preocupación de sus fans. Pero lo cierto es que ya en su mente no solo está su empeño por sanar, sino que también ha estado presente en sus pensamientos su esperado regreso a los escenarios. Algo que, por fin, se ha producido ya, cuando este domingo 15 de junio ha compartido su talento con sus fieles desde el Teatro Romano de Mérida.

Desde este privilegiado escenario ha vuelto a rememorar sus grandes temas, ya convertidos en himnos imperecederos. No quiso faltar a su cita con el Stone & Music Festival que ha supuesto su primer paso público tras su revés médico de las pasadas Navidades. Tuvo que ser ingresado con dificultades en el habla y tras numerosas pruebas médicas se confirmó que debía enfrentarse a un cáncer cerebral. Su familia se volcó por completo en que estuviese lo mejor posible, en las mejores manos y también tranquilo, afrontando ellos la tarea de informar sobre su evolución y su estado. Un trabajo que no ha terminado, como así retoma su hijo, Manuel Marcos.

Así está Raphael después de su regreso a los escenarios

El cantante ofreció un espectáculo en Mérida que no ha defraudado a sus incondicionales, entre los que se encontraba incluso Carmen Borrego. Es tan solo el primero de muchos conciertos que le llevarán a recorrer la geografía española y que le mantendrá en contacto con el público hasta bien entrado el 2026. Esta idea hace que también sus fans se preocupen por su estado de salud, después de seis meses centrado en exclusiva en librar su propia batalla contra el linfoma cerebral primario que le diagnosticaron a finales de diciembre. Sobre esto ha sido preguntado su hijo Manuel, que no ha tenido inconveniente alguno en calmar las aguas.

Raphael durante su concierto en Mérida Gtres

Después del espectáculo, Manuel Martos reconoce que el poder de su padre para conquistar al público: “Ha sido una noche muy especial y emocionante. El público fue maravilloso, como siempre, y él feliz, haciendo lo que más le gusta”. Dicho esto, lo que más preocupa a propios y extraños es cómo se encuentra de salud tras el ingente esfuerzo que supone subirse al escenario para dar todo de sí para complacer a sus fieles. “Él está muy bien. Está feliz, retomando su rutina, su vida y su profesión. Yo es lo que siempre digo, él ha nacido para seguir encima del escenario y que pueda volver después de lo que pasó y en plenitud de facultades y disfrutándolo tanto, pues es lo más importante”, reconoce su hijo.

Manuel Martos no niega que su padre estaba exhausto tras bajarse el telón y despedirse de su público. Lo compara con un jugador de fútbol que echa el resto sobre el terreno de juego: “Es un desgaste físico”, aunque él lo vio disfrutar mucho tanto sobre el escenario, como cuando terminó: “Estaba fantástico”. Y es que Raphael, “cuando se sube ahí es como si entrara en otra dimensión, es como si no pasara el tiempo para él. Y el público lo lleva en volandas desde que pisa el escenario hasta que se va”, dice con especial orgullo. Un triunfo que se repetirá en distintas ciudades de la geografía española en esta nueva gira que acaba de iniciar: "Mi madre no ha podido venir, pero estará en Madrid, lógicamente. Lo bueno es eso, que hay muchos conciertos y muchas oportunidades para seguir viéndole”, destaca.