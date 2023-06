Tamara Falcó rompe su silencio y desvela cómo se encuentra psicológicamente en estos momentos

Esta mañana amanecíamos con una información bastante alarmante sobre el estado psicológico de Tamara Falcó. Según desvelaba el entorno cercano a la marquesa de Griñón, la socialité se encuentra en estos momentos "al límite". "Está soportando mucha presión en los últimos meses", confesaban las fuentes.

"Todo esto viene acompañado de exposición pública y de la presión mediática. Tamara lleva mucho tiempo aguantando mucha tensión y cualquier día le va a dar algo", confesaba una persona anónima de su círculo al medio "Semana", confirmando así el momento tan delicado que podría estar atravesando la hija de Isabel Preysler en estos momentos, a menos de mes y medio para su enlace matrimonial con Íñigo Onieva. "Ella tiene mucha ayuda para preparar la boda, pero es la presión de todo. También tiene compromisos publicitarios como el otro día en Ibiza, al que tuvo que acudir el día siguiente de volver de Nueva York para intentar solucionar el entuerto de su vestido. Va de un sitio a otro, no para", asegura.

Tamara Falcó en 'El Hormiguero'. El Hormiguero

Ahora, tras desvelarse esta información, Tamara Falcó ha roto su silencio frente a la prensa que la esperaba en la puerta del domicilio de su casa. La marquesa de Griñón e Íñigo Onieva salían de su vivienda para coger a moto y marcharse y, a diferencia de otros días, la socialité se pronunciaba sobre el asunto. "¿Vosotros qué creéis? Un poquito, un poquito…" , respondía la hija de Isabel Preysler a los medios sobre su situación al límite, con risa nerviosa y cierta ironía.

La prometida de Onieva, además, ha vuelto a expresar su malestar por todos los comentarios que arroja la prensa sobre su talla y su cuerpo, reafirmando que ella está en su "normopeso". "Hombre, es que es la verdad", ha exclamado con firmeza sobre su peso. Con esta reaparición pública, desmiente que se encuentre en estos momentos en Marbella en clínica Buchinger para someterse a un ayuno terapeútico para bajar unos kilos. Aunque no se encuentre en estos momentos en la localidad malagueña, Falcó no ha desmentido si en los próximos días se trasladará o no al centro especializado, dejando en el aire sus planes.