Íñigo Onieva se moja por primera vez y cuenta qué le conquistó de Tamara Falcó

Es uno de los hombres más perseguidos por los paparazzi desde que se dio a conocer su romance con Tamara Falcó. La relación de Íñigo Onieva con la prensa nunca ha sido precisamente buena y tanto él como su familia intentan mantener una vida lo más privada posible. Está centrado en su trabajo como empresario, y ha sido esta faceta la que lo ha animado a dar un paso al frente y a conceder su primera entrevista a un medio de comunicación.

Lo ha hecho para “Metropoli”, un portal especializado en gastronomía que entrevista a Onieva para celebrar el primer año de Casa Salesas, uno de los locales de Madrid de los que está al frente.

Íñigo Onieva concede su primera entrevista

Aunque el grosso de la conversación es su trabajo en el sector de la restauración, el nombre de Tamara Falcó también se pone sobre la mesa en varias ocasiones. La primera, cuando reconoce que su esposa, en calidad de ganadora de “MasterChef Celebrity” y graduada en Le Cordon Bleu, jugó un papel clave en el diseño de la carta de su restaurante: “Ha sido una parte importante del desarrollo. Estuvo muy involucrada en el proceso al inicio. Vino a todas o a casi todas las pruebas de menú”.

Íñigo Onieva Gtres

Admite Onieva, además, que es un hombre al que se le conquista por el estómago, y en este sentido, su esposa lo tuvo fácil gracias a sus habilidades en los fogones: “Me he casado con una ganadora de ‘MasterChef Celebrity’ y diplomada en Le Cordon Bleu, entonces sí, es una parte muy importante y, además, es una de las cosas que más nos unen, la gastronomía”.

Se pone especialmente meloso cuando celebra que, en este momento, se siente satisfecho en todos los aspectos de su vida, incluido el de su matrimonio con Tamara Falcó: “A día de hoy, es mi momento más pleno. Tengo todo alineado, trabajo, familia, mi mujer maravillosa, proyectos muy interesantes, deporte, una buena rutina, disciplina... Estoy en un momento perfecto”

Eso sí, si tuviera que poner un “pero”, sería a la indeseada fama que le ha venido por culpa del amor. Reconoce que también tiene una parte dulce, aunque le pesa más la parte “amarga”. Lo que peor lleva, sin duda, es tener que lidiar con reporteros y fotógrafos: “Me falta salero para lidiar con la prensa. No se me da muy bien. Cuando veo a un periodista, sobre todo de la prensa sensacionalista o paparazzi, que me pilla en un momento de privacidad, no me gusta”.