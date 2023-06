Íñigo Onieva, muy enfadado, estalla contra la prensa: "Siempre me abochornáis con todo el mundo delante"

Íñigo Onieva sigue siendo uno de los protagonistas indiscutibles de la prensa del corazón. A tres semanas de su ansiada boda con Tamara Falcó, el empresario ya ha celebrado su primera despedida de soltero en Budapest este fin de semana con sus amigos. Un viaje del que no han trascendido muchos detalles por haber sido una escapada blindada, en la que donde ninguno de los asistentes ha podido compartir nada en sus perfiles de "Instagram, según desveló "El programa de Ana Rosa".

Y este mismo medio también adelantó que, en muy pocas horas, el prometido de la marquesa de Griñón pondrá rumbo a la isla de Menorca para disfrutar de su segunda despedida de soltero por todo lo alto, donde disfrutará de unos días de playa y gastronomía y dirá adiós a su soltería por todo lo alto. Aunque en un principio iban a ser tres viajes, finalmente el joven viajará a Argentina por falta de tiempo después de la boda.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva Gtres

Íñigo Onieva, que en estos momentos se encuentra en Madrid, ha sido preguntado a la salida de su casa por estos asuntos. Y el empresario, en su última intervención ante los micrófonos de Europa Press, se ha mostrado muy molesto con la prensa. "Como me desveláis todo no tengo ni idea", declaraba sobre si viajará o no este fin de semana a Menorca para su segunda despedida de soltero, con cierto malestar.

"No tengo nada que decir, así que por favor dejar de acompañarme que siempre me abochornáis con todo el mundo delante. Gracias", ha expresado, muy enfadado, después de que los periodistas siguieran insistiendo sobre su viaje. El empresario no ha querido pronunciarse Menorca, ni sobre si echa de menos a Tamara Falcó estos días, actitud que ha llamado mucho la atención. "Si me podéis dejar de acompañar, no tengo nada más que decir. Gracias", zanjaba, dejando a los medios con la palabra en la boca. Parece ser que Onieva, después de esta llamativa intervención, está muy cansado de ser el centro de atención y, a menos de un mes para su boda, quiere disfrutar de este tiempo alejado del foco mediático.