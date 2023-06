Carmen Lomana no iría a la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva porque "igual me dan arsénico con leche"

Carmen Lomana fue ayer una de las invitadas al gran fiestón que celebró Alaska por su 60 cumpleaños. El icono de la movida madrileña reunión a multitud de rostros conocidos, como Pedro Almodóvar o Bibiana Fernández, para festejar su aniversario por todo lo alto. La socialité, que es muy amiga de la cantante, no quiso perderse este día tan especial para la artista y causó sensación con un total look de leopardo.

A su llegada al photocall, la televisiva atendió a los medios que la esperaban y se pronunció sobre algunos temas de actualidad, como la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, trama que asegura ser su debilidad Carmen Lomana, que siempre se ha mostrado muy crítica con la marquesa de Griñón, dio unas incendiarias e irónicas declaraciones sobre la hija de Isabel Presyler. Eso sí, siempre con el humor por delante.

La socialité, sobre una posible invitación a última hora a "la boda del año", ha asegurado que no asistiría porque "igual me dan arsénico en la leche". Aún así, considera que debería haberla recibido porque "me lo merezco, Tamara querida, por todo lo que he hablado de ti". Entre risas, también se ha pronunciado sobre su ingreso en la clínica Buchinger, algo que, según Carmen Lomana, "lo estará disfrutando". "Ya me gustaría a mí", ha reconocido, muy divertida.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva en Bali Instagram

Pero no solo ha tenido palabras para Tamara Falcó. La socialité también ha opinado sobre la última polémica en torno a Íñigo Onieva y la filtración de su número móvil en un grupo de hostelería. La televisiva está convencida de que lo ha filtrado el empresario. "Creo que lo ha soltado él a ver si le llaman por si acaso", sentenciaba sobre el prometido de la hija de Isabel Presyler.

A escasas tres semanas para el enlace de Tamara e Íñigo, la pareja sigue acaparando titulares. El próximo 8 de julio, la marquesa de Griñón y el empresario darán el 'sí quiero' en el palacio de El Rincón ante sus familiares y amigos más cercanos. Una celebración que será, según desveló la hija de Isabel Prsyler, íntima y con una reducida lista de invitados.