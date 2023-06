Boris Izaguirre da un paso al frente y dice lo que verdaderamente piensa de Tamara Falcó e Íñigo Onieva

Boris Izaguirre ha estado en el punto de mira estos últimos meses por su relación con Tamara Falcó y la familia de Isabel Preysler. El venezolano y la marquesa de Griñón eran íntimos amigos hasta que el escritor publicó una malentendida columna de opinión sobre la socialité después de su polémica ponencia en el Congreso Mundial de las Familias en México sobre el colectivo LGTB. La prometida de Íñigo Onieva, después del revuelo mediático que generó, tuvo que salir a explicar lo que verdaderamente quería decir y acabar con cualquier malinterpretación. Pero ya era tarde, o al menos para el televisivo, que le dedicó un artículo que terminó con su amistad y que nadie de la familia Preysler ha podido perdonar.

Después de muchísimas especulaciones sobre en qué punto estaba su relación y si, finalmente, estaría invitado a la boda de Tamara Falcó con el empresario el próximo 8 de julio en El Rincón, parece ser que Boris Izaguirre no ha recibido esa invitación y la marquesa de Griñón no ha querido contar con el venezolano para que le acompañe en el día más especial de su vida. Y el televisivo, en su última intervención pública, se ha pronunciado sobre este asunto.

Boris Izaguirre y Tamara Falcó GAA/GEN GTRES

Boris Izaguirre les desea la "máxima felicidad" a la pareja en el día de su boda y en esta nueva etapa que comienzan como marido y mujer. "Creo que son una pareja muy enamorada y las parejas enamoradas se casan y todos tenemos que desearles felicidad", ha confesado sonriente sobre la marquesa de Griñón y Onieva, asegurando que "la verdad es que no sé" si debería haber estado invitado al enlace matrimonial de Tamara después de lo ocurrido. A pesar de todo, él cree en el perdón y en las reconciliaciones y no pierde la esperanza de volver a retomar esa amistad con ella y con su familia. "Creo siempre en las segundas oportunidades aunque algunas cosas no tienen por qué ser eternas", terminaba zanjando.

A escasas semanas del gran día de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, la pareja ya tiene casi todo preparado para su enlace matrimonial. Según ha desvelado la propia marquesa de Griñón, la lista de invitados es muy reducida y será una ceremonia íntima. Se espera que, en los próximos días, la hija de Isabel Preysler volverá a viajar a Nueva York para recoger su vestido de novia, firmado por Carolina Herrera.