Esta es la predicción meteorológica de Roberto Brasero para el día de la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva

Tamara Falcó e Íñigo Onieva darán el 'sí quiero' el próximo 8 de julio en 'El Rincón', situado en la localidad de madrileña de Fuente del Fresno, ante los ojos de más de 400 invitados. Es uno de los eventos de la crónica social que más expectación genera y todos los ojos están puestos en la marquesa de Griñón y su prometido. En menos de mes y medio la pareja por fin se convertirá en marido y mujer después de haber superado multitud de baches y contratiempos desde que se comprometieron, comenzado por la infidelidad del empresario.

Aunque parece que ha pasado mucho tiempo, lo cierto es que la pareja se comprometió a finales de septiembre del 2022, hace tan solo ocho meses. Desde ese momento, la pareja ha vivido idas y venidas y han sido los protagonistas indiscutibles de la prensa nacional por cada uno de sus movimientos y decisiones. Hace tan solo unas semanas, Tamara Falcó se quedaba sin vestido de novia por un desencuentro con la primera firma elegida por la socialité y el empresario, a la par, no llegaba a un acuerdo con el grupo de restauración en el que trabajaba y su vida profesional daba un giro de 180º.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva en Bali Instagram

No sería nada raro que, tras este historial de acontecimientos, lloviese el día 8 de julio y Tamara Falcó e Íñigo Onieva tuviesen una boda pasada por agua. Por eso, y para prevenir antes que curar, Roberto Brasero, el presentador de "El Tiempo" de Antena 3 ha desvelado la predicción climatológica de ese día. "Para el 8 de julio da tiempo a que llueva y deje de llover. Yo creo que para ese día, por probabilidades no debería llover", ha revelado Brasero sobre la meteorología del 8 de julio en Fuente del Fresno. "Vamos viendo. Vamos viendo, que como están las cosas no vayamos a tener una tormenta el 8 de julio", ha afirmado, asegurando con mucho humor que "Tamara y Dana no deben ir juntos".

"Es raro que el 8 de julio te pille una tormenta. A principios de julio no es lo habitual. En una situación normal no debería haber tormenta, sino un calor que ahora no tenemos. Sin embargo se están dando en esta boda cosas que no son normales, con lo cual ya veremos", ha dicho divertido. Así que, visto lo visto, Roberto Brasero está seguro de que Tamara Falcó e Íñigo Onieva tengan "pensada una alternativa" para proteger a sus invitados de la lluvia.