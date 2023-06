Tamara Falcó olvida el desprecio que le hizo Eugenia Martínez de Irujo y la invita a su boda

En la lista de invitados a la boda de Tamara Falcó figura el nombre de Eugenia Martínez de Irujo, y a la hija de Isabel Preysler se le debe haber olvidado la humillación verbal que la “niña Alba” le infringió el pasado mes de febrero durante la presentación de una marca de calcetines. Aquel día, Eugenia aseguró a los periodistas que “no iré a la boda de Tamara, ella es más joven que yo, y no somos amigas. No tiene por qué invitarme… No preguntarme ahora por Tamara, que me la bufa…”.

Eugenia Martínez de Irujo con sandalias para el verano. @eugeniamartinezdeirujo

Ironías de la vida, meses antes, la futura esposa de Íñigo Onieva, había calificado a la duquesa de Montoro como “una amiga de siempre. Nuestras familias han sido supercercanas, Eugenia fue la primera que llevó a Rosa Clará a casa de mi madre para que nos conociéramos, después de aquel encuentro, con el paso del tiempo, estoy en Tous, igual que ella, con mis creaciones”.

¿A quién creemos, a la que se "la bufa" o a la amiga de toda la vida? ¿A la duquesa o a la marquesa? En julio, cuando se celebre el enlace matrimonial de la segunda, conoceremos la verdadera respuesta a esta incógnita.