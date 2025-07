Inma, madre de Michu, revela el futuro de su nieta María del Rocío y responde a Amador Mohedano: "José Fernando está muy pendiente"

El pasado 7 de julio fallecía Michu, expareja de José Fernando, en su domicilio de Arcos de la Frontera a los 33 años. La repentina muerte de la joven ha provocado un nuevo cisma familiar entre ambos clanes por el futuro de María del Rocío, de ocho años.

Una semana después de la muerte de Michu, su madre, Inmaculada González, ha reaparecido ante las cámaras y ha revelado el futuro de su nieta, que se encuentra con ella ahora mismo tras la pérdida de la andaluza. Tal y como ha desvelado, José Fernando está muy pendiente de su hija y ha vuelto a retomar el contacto con la pequeña: "Hoy sí ha llamado José Fernando a Rocío. Y nada, está muy pendiente de Rocío, José Fernando, ya está. Sí, está muy pendiente".

El futuro de María del Rocío

Según Inma, José Fernando le ha reconocido que "la niña está hecha a mí, que la niña está acostumbrada a estar conmigo", añadiendo que su nieta le ha expresado el deseo de estar con ella: "Dice, 'mamá, si me voy a Madrid no te veo'. Ay, mamá, 'me dice abuela', pero dice que yo ahora soy su madre. Pero bueno, yo soy su abuela. Dice, 'si me voy a Madrid no te veo'. Pero vamos a ver si poquito a poco, con las vacaciones de verano, si se vienen por aquí abajo a Chipiona o donde se vengan, o a Cádiz, se las quieren llevar unos días, que la niña se vaya un poco acostumbrando. Porque la niña tiene que dormir conmigo. Porque la niña llora. Entonces la niña tiene que dormir, de momento tiene que dormir conmigo".

José Fernando, Rocío Flores, Gloria Camila y Álvaro García en la despedida de Michu Gtres

Mucho más tajante ha sido la madre de Michu sobre las declaraciones de Amador Mohedano y la educación de su nieta. "Que dice Amador, Amador, hijo, que colegio, buen colegio, buenos colegios, que valen 2000 euros, pero aquí hay muy buenos colegios, han salido muy buenos maestros, sus abuelos maestros, y hay muy buenos colegios, y hay muy buenas clases de baile también. Que yo te he entendido, que yo sé que lo ha dicho con muy buena fe, pero por colegios más caros, mejor calidad, y educación la tengo yo, la tienen mis niñas, que por educación no te preocupes, que educación tengo yo, que educación tiene mis hijas, que educación tiene, voy a hablar en presente, Michu, porque la educación, no sé cómo será, si se adquiere o no sé cómo será, pero personas educadas somos. Ya está, Amador, yo te he visto, pero sé que te lo he dicho con mucho talento, y yo te he entendido", ha zanjado Inma sobre el asunto de los buenos colegios, motivo por el que el hermano de Rocío Jurado considera que la pequeña tendría que vivir con los Ortega.

Inma recuerda la implicación de Ana María Aldón

La madre de Michu también ha recordado que la exmujer de Ortega Cano estuvo muy pendiente de su nieta desde que nació. "Ana María, en el momento que nació Rocío, tú estabas todo el día llamándome por teléfono, diciendo que a la niña no le iba a faltar cariño, yo ahora te entiendo, ahora mismo tú no eres pareja de Ortega, entonces, la niña de momento su familia soy yo, son su abuelo, su padre, su tía, Tamara, mi sobrina, todo el que quiera ser su familia, va a ser su familia, pero ahora mismo la niña lleva desde que nació conmigo, que Ana María, que te entiendo también muy bien", ha respondido Inma a las palabras de la diseñadora sobre María del Rocío.

Sobre la implicación de los Ortega tras la muerte de su hija, ha señalado que "han estado aquí los días muy agotados, día y noche, mañana noche, mañana noche. Entonces, se tendrán que ir a su casa y hacer sus vidas, ¿no? No van a estar aquí".