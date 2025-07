Gloria Camila arrastra a la hermana de Michu por sus “falsas acusaciones”

La muerte de Michu, la ex de José Fernando y madre de su hija Rocío, ha abierto muchos frentes familiares. Aunque en los primeros días tras su inesperado fallecimiento a los 33 años, ambas familias habían guardado la compostura, pronto han desenterrado el hacha de guerra para declararse una nueva batalla campal. Por un lado, está José Ortega Cano, que desea hacerse responsable del cuidado de su nieta, mientras que la abuela de la niña de 8 años, Inma, madre de Michu, se lo pondrá difícil y reclama para ella la potestad. Pero hay más.

Tamara, la hermana de la desaparecida, también ha entrado en el juego mediático. Primero lo hacía para narrar las angustiosas últimas horas de su hermana o su preocupación por su hija. Ahora ha tomado contacto con los platós de televisión para enfrentarse directamente a Gloria Camila, a quien considera culpable de todo mal, señalándola como “mala tía”, por no estar a la altura del papel que debería desempeñar, según ella, con su sobrina. La hija de José Fernando está en medio de todos los reproches, aunque no parece que estén ahora mirando por ella.

Gloria Camila y Tamara, a la gresca

Una acusa de abandono, la otra de mentir. El caso es que la hermana de Michu y la hermana de José Fernando están en pie de guerra. La gaditana ha denunciado que la familia Ortega acudió a Arcos de la Frontera al funeral de su hermana por cumplir y que se han ido demasiado rápido. Le parecieron pocos días. Pero pronto se enzarzó con Gloria Camila, a la que denuncia por no hacerse cargo de la sobrina, de no saber ni tan siquiera cuál es su colegio o haber puesto en aprietos a Michu con guerras mediáticas y líos judiciales. Se olvida quizá que esas batallas las iniciaba su hermana y la otra parte respondía cauta ante los medios, contundente en los tribunales para proteger a José Fernando y la pequeña Rocío.

Sobre todo esto ha sido preguntada Gloria Camila. Este sábado en ‘Fiesta’ ponía de relieve que encauzó su relación con Michu y que incluso planeaban que viniese a vivir a Madrid cuando su hermano saliese de su centro de rehabilitación: “Dice que no nos hemos preocupado nunca y eso es falso. Nos hemos preocupado siempre. Que no siempre ha estado todo bien, evidentemente, pero cuando hemos estado, hemos estado al cien por cien”. Además, defiende su papel como tía, incluso cuando su relación con su cuñada hacía aguas. Un discurso que ha querido rematar ahora en ‘TardeAR’, tras asimilar los ataques y meditar la represalia.

Michu y Gloria Camila Gtres

Gloria no esperaba que un día después de enterrar a Michu, su hermana aprovechase la ocasión para iniciar una batalla mediática y que la eligiese a ella como rival a tumbar: “No me lo esperaba para nada, sobre todo al día siguiente de lo que ha pasado. Intenté tener cordialidad con ellas, estuve en el momento que fue muy duro para todos, sobre todo para la familia y los más allegados. Estuvimos comiendo juntas… si tienes un problema conmigo, aprovechas el momento en el que estamos en la intimidad, aprovechas y me lo dices de tú a tú, pero no al día siguiente de abrazarme vas a un programa a ponerme a parir. Es algo ilógico, algo que no entiendo. Es incoherente con sus actitudes, con las que yo estando allí me transmitió y ahora en televisión en todo lo contrario”.

Gloria Camila deja claro que no se marcharon de Cádiz antes de lo previsto y que, de hecho, fue Tamara quien se marchó a Sevilla antes que ellos. En su lugar, la familia Ortega y la de Michu, sin la hermana en discordia, se reunieron para hablar el tema de la niña. Tamara niega que existiese esta reunión, quizá porque no acudió. También dice la joven que José Fernando ha dejado constancia de su deseo de que Rocío esté bajo el cuidado de la familia materna, algo que radicalmente se opone a la realidad de Gloria: “No me consta eso, de verdad. Yo hablo todos los días con mi hermano y sé su opinión y no se asemeja a eso”. Es más, lo que sí le consta es que Tamara no tenía buena relación con Michu, que ésta se quejaba de no contar con el apoyo de su hermana y que muchas veces le ha frenado para no acudir a la televisión a hablar mal de la familia. Prefiere ser comedida y no hablar demasiado por el bien de su sobrina.