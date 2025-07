La mejor amiga de Michu sentencia quién miente: ¿Gloria Camila o su hermana Tamara?

Las tías de Rocío, la hija de José Fernando y María Rodríguez Gamaza, están en pie de guerra. Irremediablemente, una de las dos está mintiendo. Sus versiones sobre lo sucedido no concuerdan y no parecen dispuestas a desear acercar posiciones para no enturbiar el duelo por la muerte de Michu. Tamara, la hermana de la fallecida acusa a Gloria Camila de ser mala tía. En sus reproches habla de cómo no se preocuparía por su sobrina, que no sabe ni a qué colegio va, no la visita, no tiene detalles y no velaría por sus intereses. Hay otra versión.

En contra de lo expuesto por Tamara en conexiones desde Arcos de la Frontera y también en los platós de Telecinco, Gloria Camila tiene otro punto de vista. Dice hablar con su sobrina a diario, conocer todas sus inquietudes, haberle hecho regalos increíbles y demás atenciones. También niega que se fuesen antes de lo previsto de Cádiz, donde se emplazó el último adiós a Michu, sino que fue Tamara la que volvió a Sevilla, mientras el clan Ortega se reunía con la otra familia para tratar el asunto de la custodia de la pequeña Rocío, de tan solo 8 años. Hay una nueva versión.

La íntima de Michu defiende a los Ortega de los ataques

¿Quién miente de las dos? En plena guerra mediática entre las cuñadas, que en privado un día antes comieron juntas y nada se reprocharon, hay una nueva versión. La ofrece la mejor amiga de Michu, que se autodefine como “hermana”, que se confiesa en ‘Vamos a ver’ para arrojar luz en este entuerto. Ante las versiones enfrentadas, quiso contactar con el programa para poner los puntos sobre las íes y enterrar las mentiras que se estaban poniendo sobre la mesa, pues consideran que nada ayuda a honrar la memoria de su amiga y tampoco favorece los intereses de su hija.

José Fernando, Rocío Flores, Gloria Camila y Álvaro García en la despedida de Michu Gtres

La periodista Lucía Lorden entra en plató para explicar qué le ha comentado la íntima de Michu: “Después de la intervención de Tamara en ‘TardeAR’, se pone en contacto conmigo la que era la mejor amiga de Michu, que ella se define como hermanas, porque estaban siempre juntas, vivían cerca, sus hijas son amigas. Contacta conmigo muy sorprendida y muy enfadada con las declaraciones que escucha de Tamara. Lo primero que me dice es que todo lo que está contando es absolutamente mentira, que ella habló muchísimo del tema con Michu y que ella quería que la niña se quedara con la familia de José Fernando”.

Ahora mismo el hijo del torero no podía hacerse cargo, al estar tutelado en un centro psiquiátrico. De ahí que se quiera dejar a la pequeña Rocío “con su tía Gloria y con Ortega Cano, porque según me cuenta esta persona, ni su madre ni su hermana estarían en condiciones para hacerse cargo de la niña”. Michu le reconocía a su amiga que “lo mejor que le podía pasar a la niña es quedarse con la familia de su padre. Además, dice que es verdad que en todos estos años no han podido estar todo lo pendientes o presentes que podrían haber estado, sobre todo por la distancia, pero dentro de todo lo demás estaban muy vinculados, estaban muy pendientes de la niña y que el deseo expreso de Michu es que la niña se quedase con la familia de José Fernando”, afirma la periodista tras hablar con su fuente.