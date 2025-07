El movimiento de Mar Flores desde Ibiza para proteger a sus hijos y su nieto

Mar Flores estaba muy tranquila antes de que Alejandra Rubio se convirtiese en su nuera. Desde hacía unos años, la modelo estaba gozando de una discreta rutina, que tan solo se interrumpía un par de veces al año cuando un paparazzi le cazaba en románticas escapadas con Elías Sacal. También le seguían sus pasos cuando se conocían sus idas y venidas con el magnate, pero más allá de eso estaba en la gloria. Pero su hijo Carlo Costanzia decidió sentarse en un plató de televisión, señalar a sus padres como culpables de sus malas decisiones, el foco mediático regresó a los progenitores y la hija de Terelu Campos se prendió del cantante y actor.

Desde entonces, Mar Flores está en boca de todos. Lo que más le molesta es que su nombre aparezca en las entrevistas que concede su nuera o su consuegra, Terelu, aunque solo sea para decir que le regaló una planta navideña. No quiere. Pero esta semana ha sido un boom mediático tal que la modelo ha terminado estallando contra la prensa. Se ha cansado de sentirse observada durante sus idílicas vacaciones por Ibiza junto a sus hijos. Ahora que no está de promoción no quiere la atención de los medios, de ahí que haya estallado. Lo hace a través de un comunicado que ha compartido en su cuenta personal de Instagram.

Mar Flores da un golpe en la mesa contra la prensa

Mientras pasa unos días de desconexión en la isla pitiusa, parece que el verano se le agria por tener a la prensa siguiéndole los talones. Quizá el hecho de establecer sus vacaciones en la isla con más famosos por metro cuadrado, donde los paparazzi hacen su agosto, no sea la mejor opción si desea pasar desapercibida y que nadie sepa de su existencia. Tampoco ayuda que la pareja del momento, Alejandra y Carlo, se hayan instalado en su casa junto a ella y retransmitan sus andaduras por la isla a través de Instagram. Incluida la infracción de no llevar casco cuando utilizan un quad, vehículo en el que perdió la vida Ángel Nieto ocho años atrás.

Aun así, Mar Flores está molesta y ha querido dejar constancia de ello a todos sus seguidores: “Quiero hacer un recordatorio importante. Desde hace varios días, he notado que varios coches de paparazzi me siguen constantemente. En especial uno con el que ya tuve un conflicto el año pasado por saltarse semáforos y cedas para intentar conseguir una foto. Entiendo perfectamente que estás haciendo vuestro trabajo, pero os pido, por favor, que tengáis en cuenta que mis hijos son menores y que, si llegáis a captar imágenes donde aparezcan, pixeléis sus caras”, pide la modelo enfadada, entendiendo la labor de los fotógrafos, pero poniendo el límite en el respeto a sus hijos menores.

Comunicado de Mar Flores Instagram

Mar Flores quiere hacerse entender lo mejor posible para evitar nuevos conflictos que le amarguen el verano ibicenco. Es por eso que quiso insistir y recalcarse: “Este mensaje es con el fin de proteger tanto a mis hijos como a mi nieto y a los menores que nos están acompañando durante estas vacaciones. Además, os ruego que extreméis la precaución y no pongáis en riesgo la seguridad de nadie, ni la vuestra ni la nuestra. No merece la pena exponernos a un susto o a un accidente por una foto. Gracias por vuestra comprensión”.