La intensa pasión que une a Victoria Federica y Tamara Falcó

Las dos viven la oración con la misma pasión.Victoria Federica y Tamara Falcó, nos enteramos ahora, han encontrado en Dios su razón de ser, un refugio para encontrar la tranquilidad espiritual y la serenidad en el día a día.

Tamara Falcó en su discurso como pregonera del Domund 2022 YouTube

La hija de la infanta Elena ha confesado que se siente muy unida al Señor, asegura que "intento rezar todas las noches, no voy a Misa todos los domingos, pero cuando lo hago es mi momento de paz de la semana".

En comparación con Tamara, todavía le falta realizar un viaje al santuario mariano de la localidad bosnia de Medjugorje, destino obligatorio de algunas de las celebridades más apegadas a la religión de nuestro país. Hasta allí peregrinaba la recordada Pitita Ridruejo, y con el paso de los años le siguieron la misma Tamara, Mar Torres, exnovia de Froilán, hermano de Vic, Paloma Cuevas, la fallecida Caritina Goyanes, y personajes internacionales como Andrea Bocelli, Alessandra Ambrosio, Mandy Smith o el deportista Roberto Mancini.

Imagen de “Medjugorje”, el último libro de José María Zavala La Razón

En un viaje a Bosnia para realizar un reportaje tuve la oportunidad de visitar el santuario. Una calle larguísima plagada de tiendas con múltiples efectos religiosos, iluminada en demasía, recibe a los peregrinos. La Virgen está presente en todos los escaparates. La devoción es absoluta. Se respira un ambiente de profundo fervor religioso.

Peregrinación en Medjugorje larazon

Tamara ya dijo en su momento, tras regresar de ese lugar, que "existe una realidad espiritual, cuando visito el santuario estoy encantada, puedes tener muchas cosas materiales, pero si no estás llena por dentro te falta algo muy importante en la vida. Medjugorje es un sitio de fe, he ido varias veces, no vi a la Virgen, pero sé que está presente porque se nota en la gente".