Tamara Falcó, pregonera del Domund: “Mi misión es llevar a Cristo a los espacios frívolos”

Tamara Falcó se siente misionera. A su estilo. «He comprendido que mi misión es llevar a Cristo a todos los lugares, incluidos los más frívolos». Así lo expresó la marquesa de Griñón esta tarde en la madrileña Colegiata de San Isidro, donde ejerció de pregonera del Domund 2022, conocido popularmente como la Jornada Mundial de las Misiones, la campaña solidaria más relevante de la Iglesia que tendrá como clímax el 23 de octubre.

«Mi agradecimiento más importante es por tantos y tantos misioneros que han gastado sus vidas por ir más allá, gente buenísima que abandona a su familia para ir a sitios recónditos y ayudar», comentó la ganadora de «Masterchef Celebrity» en su particular homenaje a los más de 10.000 españoles presentes en los cinco continentes, a quienes van destinados los 15 millones de euros largos que se recaudaron solo el año pasado para financiar los proyectos de evangelización, cooperación y desarrollo promovidas a lo largo del año por Obras Misionales Pontificias, la entidad vaticana promotora del acto.

«Contagiar el amor de Dios»

En su discurso, Tamara Falcó citó a Teresa de Lisieux, patrona de las misiones, para destacar que «era una monja de clausura que nunca abandonó su convento pero que fue capaz de contagiar el amor de Dios». Falcó repasó su propia conversión, que tuvo lugar hace siete años: «Fue María quien me llevó a su Hijo, que es lo máximo. Es el amigo que nunca te falla, que te quiere y que lo sabe todo sobre ti». La marquesa desveló que «ahora estoy conociendo al Espíritu Santo». «En casa no seguíamos casi ninguna regla del cristianismo, que es como ser vegetariano y no comer carne», recuerda sobre su pasado que actualmente contempla con una mirada distinta: «Hoy he descubierto que puedo ser feliz».

«¿Qué hacía yo siendo hija del marqués de Griñón y de Isabel Preysler, casados y separados varias veces? ¿Qué hago yo?», le preguntó a Dios sobre su labor como católica. «Una frase de Teresa de Calcuta me cambió la vida y me dio la clave: ‘’Encuentra tu Calcuta’'». Y fue a partir de ahí cuando reafirmó la necesidad de compartir su testimonio en público.

No en vano, viajó a Mozambique para colaborar en el sostenimiento de Casa do Gaiato, un hogar eclesial de acogida para menores en el que actualmente viven 160 niños. José María Calderón, director nacional de Obras Misionales Pontificias, puso en valor de la pregonera que «aceptó desde el primer momento y lo hizo por amor a la Iglesia y a las misiones». «Tamara está en los medios de comunicación donde Cristo es ignorado y vituperado, y ella da testimonio de su fe sin pudor», elogió el sacerdote, que añadió: «Te nombro misionera de la Iglesia en esas periferias existenciales por dar la cara por Cristo y por la Virgen». Según pudo confirmar LA RAZÓN, la elección de Falcó como pregonera tuvo lugar hace un año, cuando no se vislumbraba el reciente tsunami mediático protagonizado por la celebrity y que vino motivado por su «compromiso público como católica». Esta colaboración ha sido completamente gratuita, como así lo fue la participación de sus predecesores.

Todavía con la resaca de su ruptura con Íñigo Onieva de fondo, Falcó confesó bromeando que «cuanto más me critican, sé que estoy ganando más puntos en el cielo». El pregón tuvo lugar apenas unos días después de que la hija de Isabel Preysler viajar a Lourdes como voluntaria de la Orden de Malta para asistir a los enfermos que anualmente acuden en peregrinación al santuario francés.