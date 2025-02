Las pasiones ocultas de Victoria Federica: "Me da mucha paz rezar todas las noches e ir a misa"

Victoria Federica vive su mejor momento profesional. Tras protagonizar el cartel de San Isidro 2025, recogiendo el relevo de Tana Rivera, protagonizaba además la campaña de moda de Nude Project junto a Belén Esteban.

Ahora, la hija de la Infanta Elena se ha sentado en el pódcast de Nude Project donde se ha sincerado sobre cuestiones personales y relacionadas con su familia. "Soy una chica normal de 24 años. Ojalá la gente pueda conocerme tal y como soy algún día". Así se presentó Victoria Federica ante los 900.000 suscriptores que tiene el canal de YouTube de Nude Project.

"Nos conocimos en Ibiza, pero yo me enteré de tu existencia cuando saliste con una camiseta nuestra. Una prenda que decía Pretty Girls Like Trump Music", ha confesado uno de los comunicadores a Vic. Aunque Ibiza es un lugar en el que la familia real ha sido asidua hay, sin embargo, otro lugar en el que la influencer prefiere pasar el verano: Marbella. "Yo veraneo en Marbella. Es donde están todos mis amigos y donde ha veraneado mi familia por parte de padre".

"Soy muy competitiva. Voy al gimnasio un día si y uno no al gimnasio. Aunque muchas veces he ido todos los días. Me encanta", ha revelado. .

Con respecto a su pasión por la moda, Victoria reconoce que es una faceta que le ha inculcado su padre, Jaime de Marichalar, desde que es una niña: "Me gusta la moda porque mi padre trabaja en el grupo LVMH desde hace un montón de años y ha sido él quien me lo ha enseñado. De él he aprendido todo, todos mis valores y educación".

Además, Vic ha sacado a la luz algunas de sus pasiones ocultas: "Intento rezar todas las noches. Hay veces que se me olvida. No voy todas los domingos a misa, pero cuando lo hago, es mi momento de paz de la semana: rezar y estar en misa".

Victoria Federica ha bromeado también sobre los muchos novios que se le han atribuido: "No leo lo que se dice de mí. Pero te puedo decir que he tenido tres novios y los empiezo a contar desde los 18 años", ha relatado Vic. "No bebo, no me he drogado y ya no fumo. Antes fumaba pero ya lo he dejado. Mis padres se acabaron enterando de que me fumaba. No me acuerdo cómo, pero lo hicieron", revelaba también.