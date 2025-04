"Intrusivo, insultante y espeluznante": así calificó Hugh Grant el incómodo momento que vivió con su familia en Heathrow

Discreto, reservado y poco amigo de exponer su vida privada, Hugh Grant ha encontrado ahora una razón de peso para alzar la voz. A través de su cuenta de X (antes Twitter), el intérprete de "Notting Hill" denunció un episodio que vivió junto a su esposa y sus hijos en el aeropuerto de Heathrow, en Londres, y que ha calificado sin rodeos de "intrusivo, insultante y espeluznante".

"Acabo de llegar a Heathrow con mi mujer y mis hijos. Todos tenemos el mismo apellido -Grant- en nuestros pasaportes. El funcionario de inmigración entabla una conversación con mis hijos y luego les susurra: ‘¿Son estos sus padres?’", escribió Grant, visiblemente molesto.

Denuncia en X: insinuación "innecesaria"

Lo que más incomodó al actor no fue tanto la pregunta como el tono con el que, asegura, fue formulada. Según ha declarado a varios medios, la insinuación fue "innecesaria" y "potencialmente perturbadora" para sus hijos. Grant, de 64 años, es padre de cinco: Tabitha, Félix, John, Lulu y Blue, con edades comprendidas entre los 6 y los 13 años.

La publicación del actor generó una rápida respuesta por parte de las autoridades. Un portavoz del aeropuerto de Heathrow aclaró que los funcionarios de inmigración no son empleados del aeropuerto, sino agentes de la "Border Force", organismo dependiente del Ministerio del Interior británico. Desde la institución recordaron que, por protocolo, están autorizados a realizar ese tipo de preguntas en controles fronterizos.

"Si viaja con un niño menor de 18 años y no es su progenitor, o puede parecer que no lo es (por ejemplo, si tiene un apellido diferente), es posible que le hagamos algunas preguntas para establecer su relación con el niño", señalan desde la "Border Force". En cualquier caso, insisten en que dichas preguntas deben formularse "rápidamente y de forma sensible".

Grant, sin embargo, no ha quedado satisfecho con esa explicación. Para él, el problema no fue el procedimiento, sino la forma. Y ha querido poner el foco en cómo este tipo de actuaciones pueden afectar a los menores, que a menudo no entienden el contexto de estas intervenciones.

Con su denuncia, el actor abre un debate delicado: ¿hasta qué punto la seguridad justifica una intrusión en la intimidad de una familia?