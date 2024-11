Hugh Grant revela en 'El Hormiguero' su nueva y calurosa afición: "No se me da bien, pero..."

El plató de 'El Hormiguero' ha sido el escenario de una noche memorable este jueves, cuando el icónico actor británico Hugh Grant ha visitado el programa presentado por Pablo Motos. El intérprete, conocido por éxitos como "Cuatro bodas y un funeral" y "Notting Hill", ha acudido para promocionar su nuevo thriller psicológico, "Heretic" (Hereje), que llegará a los cines españoles el próximo 3 de enero. Durante su intervención, Grant ha mostrado su característico sentido del humor, ha compartido reflexiones sobre su carrera y ha hablado sobre los desafíos de interpretar al siniestro Sr. Reed en esta nueva producción.

Desde su entrada al plató, Hugh Grant ha sido recibido con una ovación entusiasta por parte del público. Con una sonrisa, y no sin algo de timidez, ha saludado y agradecido el caluroso recibimiento. Al ser preguntado por Pablo Motos sobre sus habilidades con el español, Grant ha admitido, entre risas: "Hablo un poco, no mucho", lo que ha arrancado risas y aplausos del público. Grant ha aprovechado su paso por el programa para hablar sobre "Heretic", una película que ya ha cosechado elogios en Estados Unidos y que lo coloca como uno de los favoritos para la próxima temporada de premios. "No estoy seguro de si eso es verdad, pero gracias porque eso me anima mucho", ha comentado al ser preguntado sobre las predicciones de los Oscar.

Por otra parte, el actor ha descrito la cinta como una historia de tensión psicológica. "Es una película de miedo, pero yo, personalmente, le tengo mucho miedo a este tipo de películas. Vi 'El Exorcista' cuando era muy pequeño, y desde entonces siento que el demonio me persigue", ha bromeado. En la trama, Grant interpreta al Sr. Reed, un personaje que comienza siendo encantador pero que pronto revela una faceta aterradora. "Dos chicas jóvenes, que son misioneras mormonas, llaman a la puerta de mi personaje. Al principio, parezco amable e interesado, pero poco a poco las cosas se vuelven muy inquietantes. Es maravillosa", ha afirmado con entusiasmo.

Uno de los aspectos más comentados durante la entrevista ha sido cómo Grant ha abordado el papel de villano. Cuando Pablo Motos le ha preguntado si había descubierto algo nuevo sobre sí mismo interpretando este tipo de personajes, Grant ha respondido con humor: "Sí, que me encanta matar a gente". Asimismo, el actor ha explicado que dio un tono ligero a su personaje para intensificar el impacto del miedo. "Mi personaje cree que todo es un juego, incluso cuando las cosas se tornan diabólicas. Ese contraste lo hace más perturbador", ha señalado. Hugh Grant también ha destacado cómo los silencios largos y la ambigüedad juegan un papel crucial en la construcción de la tensión.

En otro orden de cosas, el actor británico ha confesado que ha disfrutado explorando el lado más oscuro de la actuación. "Los villanos son interesantes porque, de alguna manera, atraen al público como una polilla a la luz. Creo que por eso a los actores nos encanta interpretarlos", ha explicado. Según Grant, estos papeles son mucho más estimulantes que los héroes románticos que interpretó en el pasado. "Hacer siempre de héroe o romántico puede acabar siendo un rollo o insulso", ha añadido. Asimismo, Grant ha reflexionado sobre su trayectoria en Hollywood y cómo la evolución de su carrera lo ha llevado a aceptar personajes más complejos. "Estoy orgulloso de las comedias románticas que hice, pero ahora que soy mayor me ofrecen personajes más raros y extraños, y creo que he encontrado mi lugar", ha afirmado.

Sobre la conexión emocional con sus personajes, el actor ha revelado que suele profundizar mucho en su psicología. "Escribo biografías de mis personajes. Paso meses en esa salsa o adobo del personaje para entenderlo todo sobre él. No sé si ayuda, pero me hace sentir más seguro", ha confesado. En un giro más personal, Grant ha hablado sobre cómo la paternidad ha cambiado su vida. Con cinco hijos, el actor ha bromeado sobre la posibilidad de formar un equipo de fútbol. "No estoy muy seguro de cómo pasó, pero estoy encantado. Soy un padre encantador, no tengo ningún defecto", ha dicho entre risas. Además, ha compartido su "nueva obsesión": las barbacoas. Aunque ha admitido que no tiene mucha habilidad en la parrilla, disfruta cada momento. "Quiero hacer barbacoas todas las noches, pero no se me da bien. Mi familia ha cogido lombrices dos veces ya", ha bromeado, generando carcajadas en el público.

Hugh Grant también ha hablado sobre el lado menos glamuroso de la industria del cine: las giras de promoción. "Es divertido promocionar una película, pero lo malo es si la película es mala y tienes que defenderla. He hecho giras sabiendo que la película era mala, y eso es terrible", ha confesado con sinceridad. La visita de Hugh Grant a 'El Hormiguero' no solo ha sido una oportunidad para promocionar "Heretic", sino también para mostrar una faceta más cercana y humorística del actor. Su paso por el programa ha dejado momentos inolvidables y ha revelado a un artista que, lejos de encasillarse, sigue explorando nuevos territorios en su carrera a sus 64 años de edad.