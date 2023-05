Irene Villa: "David y yo ya hemos celebrado con mis hijos la pedida"

Dos años después de iniciar una relación sentimental que solamente conoce momentos felices, Irene Villa y su pareja, David Serrato, ya se plantean una boda. Pero Irene confiesa en exclusiva a nuestra revista que "aunque vamos a casarnos, y me siento muy feliz, la boda tiene que esperar, porque este año tenemos muchos compromisos profesionales y personales, bodas de amigos, eventos, viajes, y no nos daría tiempo a prepáralo todo. De momento, voy a disfrutar mi estado de feliz prometida, que es muy emocionante".

Para felicidad, el momento en que David le pidió en matrimonio...

Nos encontrábamos en Ibiza, porque yo presentaba la gala "Ibiza Fashion Inclusion Day", y David se acercó a mí en un aparte, estábamos los dos solos, se arrodilló y me entregó un anillo pidiéndome matrimonio.

Y enseguida respondió con un si.

Claro que si. Fue alucinante. No me esperaba ese gesto y me puse nerviosísima, pero inundada de felicidad. Fue un momento maravilloso, inolvidable. Luego, cuando subí al escenario, compartí el anillo con todos los presentes, que no paraban de aplaudir al enterarse de la situación. Me entregaron un ramo de flores y vivimos unos instantes maravillosos.

Uno de los grandes momentos de su vida.

Me quedé "muerta" por la sorpresa. Se me faltaban las lágrimas por la alegría. Llevamos dos años juntos y somos muy felices, tengo a mi lado un hombre maravilloso. Ya le dije que él iba a estar conmigo para siempre, que no pensaba dejarle marchar de mi lado, pero ni se me ocurría pensar que fuese a pedirme en matrimonio ese día. Recuerdo que en la fiesta de mi 44 cumpleaños mis amigas le cantaban a David, "el anillo para cuándo", y mira por donde ya tengo el anillo.

David se lleva muy bien con sus tres hijos.

Tienen una gran relación. En el momento de hincar la rodilla para entregarme el anillo y decirme que quería casarse conmigo, me confesó, muy emocionados los dos, que le hemos dado una familia. Y ya hemos celebrado con mis niños la pedida. Es que sienten por David mucho cariño, es muy niñero, y se ha ganado totalmente a mis hijos y a mi madre.