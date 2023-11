Irene Villa habla claro sobre su futura boda: “Hay que decir sí a la vida con lo que venga”

Una boda que se aproxima con gran expectación social. El pasado 29 de mayo Irene Villa anunciaba su compromiso con David Serrato tras dos años de relación. Ha sido en un evento al que ha acudido en la mañana del lunes que ha dado algunos detalles sobre el futuro enlace y ha dedicado unas palabras tras la noticia de la ruptura de Chenoa.

En sus declaraciones ha dejado claro una cosa: que sus hijos serán parte fundamental del gran día. “Quiero que mis hijos sean protagonistas de ese día. Quiero que ellos lo disfruten más que yo y mis sobrinos, mi sobrina Alma”, ha declarado en un primer inicio dando a entender que su boda será un gran día para toda la familia. “Yo creo que los protagonistas van a ser los niños, y por eso creo que tengo que acortar un poco la lista porque va a haber como treinta niños. Entonces va a ser una boda de fiesta, de disfrutar del amor”.

Y es que esta no va a ser la única de las particularidades del enlace. La periodista, que ya vivió su primera boda, ha decidido ignorar toda presión que se le pueda imponer en este día y su primer paso es el vestido de novia: “no va a tener nada que ver y va a ser lo que yo quería. Es verdad que en tu primera boda, que no hace falta casarse muchas veces, pero como que la gente opina, influye, te condiciona. Y cuando tienes ya 45 años, no te condiciona ni nada ni nadie”.

Pero los detalles de la boda no han sido los únicos que ha comentado a la prensa. Para formar una familia sólida es importante desarrollar buenas conexiones emocionales y en el caso de sus hijos con su pareja se cumple esta condición de sobra: “El amor nunca se sabe, y lo estamos viendo a diario. Gael me dijo de David: 'No te vas a separar, ¿verdad?'. O sea, es como que le adora. Entonces, ¿qué más le puedo pedir a la vida? Le quieren mucho los tres”.

Falta muy poco para que llegue el ‘sí quiero’, pero, a pesar de la emoción, la periodista ha confesado que su vida no se verá muy alterada tras dar este paso: “Él vive en Soria. Yo siempre que puedo me escapo a Soria, que me encanta, y a mis hijos les encanta. Yo en Soria soy feliz, el mundo se para, veo el río Duero y me embriago como Machado”.

Irene Villa y David Serrato vivirán un paso más para fortalecer su relación, pero es consciente de que las cosas no siempre salen como uno espera y ha querido hacer una especial mención a Chenoa tras conocerse la noticia de su ruptura tras un año y medio de matrimonio afirmando que “nos ha pasado a todos”, pero no por ello hay que rendirse a las nuevas experiencias y “hay que decir sí a la vida con lo que venga. Y si hay una ruptura, será para mejor”.