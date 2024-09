Isa Pantoja acude al hospital de urgencia por una inesperada razón: "Lo estoy pasando fatal"

Isa Pantoja se ha enfrentado a una de sus noches más complicadas. Los planes de domingo de la influencer pasaban por interaccionar con sus seguidores, grabar algo de contenido para sus redes sociales y descansar junto a su familia, pero un inesperado problema de salud aguó su día de relax. La hija de Isabel Pantoja empezó a sentir fuertes dolores en el vientre y fueron a más a lo largo del día, hasta que finalmente decidió acudir al médico de urgencia. Tras someterse a las pertinentes pruebas, el diagnóstico la dejó de piedra.

“Mi plan de ayer era salir a dar una vuelta o subir algunos stories de cosas que me habéis preguntado sobre la casa, pero resulta que me levanté con un dolor abdominal horroroso. Fue a más. Me dolía la boca del estómago y el estómago, y luego se me fue hacia toda la tripa. Era un dolor horroroso”, comienza contando Isa Pantoja.

La joven se asustó “un montón” y prefirió ponerse en manos expertas antes de automedicarse, y fue entonces cuando se llevó la sorpresa: “Me hicieron todas las analíticas y me dijeron que tenía gases. ¡Yo no sabía que los gases dolían tanto!”. Pantoja sigue algo pachucha y asegura que ha pasado una noche de lo más complicada porque apenas ha dormido: “La medicación me hacía efecto una hora y poco y después me volvía a doler. No puedo sentarme, no puedo andar porque me duele un montón. De verdad, lo estoy pasando fatal”.

Isa Pantoja en una imagen de archivo Gtres

De hecho, casi no ha comido en todo el día y Pantoja asegura que se alimenta a base de pavo y agua: “He probado de todo y no soy capaz de quitar los gases”.

Ante la preocupación suscitada entre sus seguidores, Pantoja ha querido enviar un mensaje de calma y ha señalado que su fuerte dolor obedece solo a los gases, tal y como se aseguraron los médicos que la atendieron: “Fui al hospital y por vía intravenosa me aplicaron calmantes. Me sacaron sangre, me hicieron test de orina, ecografías… Por eso estoy tranquila y sé que son gases”.