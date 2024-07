Isa Pantoja da la última hora sobre su estado de salud

Isa Pantoja desveló hace unos días que tenía bronquitis, -una infección respiratoria- que le provocó dificultades para respirar, hasta el punto que incluso pensó que podía morir ahogada. Rápidamente se trasladó al hospital donde pudieron contenerle la infección, pero, según comentó entonces, no respondía como debería al tratamiento, por lo que se preocupó aún más.

Ahora que está más estable, ha tranquilizado a sus seguidores y ha desvelado que se encuentra mucho mejor, quitándole hierro al asunto. La colaboradora ha afirmado que se siente "genial": "Creo que lo que me pasaba también era un poco psicológico, en el sentido de que yo me iba curando un poco más con las pastillas y el tratamiento del asma. Pero cuando veía que yo mejoraba, veía que estaban haciendo obras en mi casa y que no terminaba nunca. Y ahora, oficialmente, ha terminado", ha expuesto.

Asraf Beno, a pie de cañón

La hija de Isabel Pantoja también ha transmitido que su marido, Asraf Beno ha trabajado incansablemente mientras ha durado la obra, teniendo en cuenta que no era beneficioso para ella aspirar el polvo que generaba la construcción, el de Ceuta se ha encargado de todo: “Asraf no ha parado en todos estos meses”, ha contado la hermana de Kiko Rivera con orgullo.

La preocupación de sus seguidores

Hace unas semanas Isa Pantoja preocupaba a sus más de 700 mil seguidores de Instagram, publicando un vídeo en el que lloraba angustiada: “Lo estoy pasando fatal. Estaba llorando por la desesperación de que veo que no mejoro, que veo que me asfixio, que me quedo sin aire. Me da miedo pasar esas crisis asmáticas, que es lo peor del mundo. No sé qué hacer, estoy desesperada. Estoy esperando a que me den cita médica, porque esto no se lo deseo a nadie. Es lo peor que puede pasar, y de verdad que vivo con miedo de asfixiarme”, comentaba. Sin embargo, todo se ha quedado en un susto para la televisiva.