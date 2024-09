Isa Pantoja recibe el alta hospitalaria y cuenta toda la verdad sobre su madre: sus tajantes palabras

Después de haber pasado unos días ingresada en el hospital de El Puerto de Santamaría tras haber sido intervenida de urgencia, Isa Pantoja ha recibido esta mañana el alta y se encuentra en su casa recuperándose junto a su familia, Asraf Beno y su hijo pequeño.

Más Noticias Polémica Asraf se va de la lengua y desvela si Isabel Pantoja ha llamado a su hija Isa tras ser operada de urgencia

A su salida, la hermana de Kiko Rivera, aún convaleciente, ha reconociendo que ha sido un "gran susto". "Estoy bien, mejor, mejor, deseando llegar a casa ya. Me han tratado súper bien, he estado súper atendida, pero quiero llegar a mi casa ya", ha declarado la joven, sin querer confirmar si ha sido o no una apendicitis. "Eso ya lo diré yo cuando vaya a mi programa", ha añadido, avisando que no será hasta que regrese a "Vamos a ver" cuando conozcamos toda la verdad de su ingreso.

Asraf desmiente que Isabel Pantoja haya llamado a Isa Europa Press

A lo largo de estos últimos días se ha rumoreado que Isabel Pantoja había llamado a su hija para interesarse por su estado de salud, produciéndose un acercamiento entre ambas. Derrotada y muy dolida, Isa Pantoja ha desmentido esa información a las puertas del hospital. "Ojalá pero no", se ha limitado a decir la joven sobre la supuesta llamada de la tonadillera.

"Lo único que quiero ahora es estar en casa tranquila", ha reiterado la colaboradora de televisión. A pesar de los feos de su madre y de su hermano, ha recibido mucho amor y cariño estos últimas días y se siente muy agradecida por todos los que han estado a su lado durante este delicado bache de salud, como su prima Anabel. "Me refiero a las personas que han estado, sí claro, como mi hijo, que ha estado conmigo todo el tiempo que ha podido menos para ir al cole", ha añadido la joven. Ahora, Isa Pantoja tendrá que terminar de recuperarse en casa antes de volver a su puesto de trabajo después del gran susto que se ha llevado esta última semana.