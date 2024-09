Los planes que excusan a Kiko Rivera e Irene Rosales ante la convaleciente Isa Pantoja

Isa Pantoja continúa ingresada en el hospital, donde acudió de urgencia aquejada de fuertes dolores de estómago. Después de las correspondientes pruebas, recibió el diagnóstico de que debía ser operada cuanto antes de apendicitis, aunque antes otro médico le aseguró que lo suyo eran meros gases. La noticia insufló muchos miedos entre sus allegados en la mañana de este jueves, al conocer que aún se encontraba en el Hospital de El Puerto de Santa María de Cádiz. Un lugar por el que no ha pasado, ni se les espera, su familia. Tan solo su marido, Asraf Beno, y su hijo Albertito han estado al lado de su cama haciéndole la convalecencia más llevadera e interesándose por su estado. También Dulce Delapiedra, que salió del centro con un cabreo monumental con la tonadillera, a quien prometía denunciar una vez más.

Dulce e Isa Pantoja Gtres

Mientras tanto, Isabel Pantoja parece vivir ajena a lo que le sucede a su hija. Pueden ser momentos felices como su boda u otros más complicados como ser operada de urgencia de apendicitis, que la cantante no descuelga el teléfono por ella. Ha roto lazos definitivamente hasta el punto de no sentir la necesidad de saber cómo se encuentra tras su paso por quirófano. Algo de lo que se enteró, tal y como han desvelado este viernes en ‘Vamos a ver’, a través de su hermano Agustín, que se lo comunicó por la noche restándole importancia. Pese a todo, no se ha puesto en contacto con ella y tampoco se prevé que vaya a verla al hospital. Tampoco lo hará Kiko Rivera y su mujer, Irene Rosales, que a pesar de estar disfrutando aparentemente de tiempo libre o no demasiado ajetreado, no muestran interés alguno en hacer la correspondiente visita de rigor. Lo más duro es quizá que en el clan Pantoja esto forma ya parte de la normalidad.

Story de Kiko Rivera Instagram

La actitud del matrimonio ante el ingreso de Isa Pantoja en el hospital es clara: indiferencia. Al menos eso es lo que desean transmitir a través de sus redes sociales, donde han dado buena cuenta de lo que hacían y qué les impedía poder interesarse por la salud de la joven. Kiko Rivera, por su lado, se ha mostrado activo en su cuenta personal, pero tan solo para cuestiones referentes a su trabajo como Dj o otras personales con sus hijas como protagonistas, en plena adaptación a la vuelta al cole. Para amenizar el día a sus seguidores, también ha compartido una sugerente instantánea de él tumbado en la cama sin camiseta, deseándole los buenos días a todos. Quizá no incluya a su hermana, con la que no se habla desde hace más de un año.

Story de Irene Rosales Instagram

Por su parte, Irene Rosales no ha tenido reparo alguno tampoco en mostrar qué hacía como plan alternativo a visitar a su cuñada recién operada en el hospital. Pasó la jornada del jueves metida en la cocina, probando algunas recetas nuevas y compartiendo sus creaciones con sus fans. También en llevar a sus niñas al colegio y mantener la casa en óptimas condiciones, como así se confiesa en su Instagram mediante fotos y alguna que otra revelación. Por supuesto, ni una mención velada a Isa Pantoja. Ella tenía sus propias preocupaciones, como el hecho de que a una de sus hijas se le ha caído un diente y deben esperar la llegada del Ratoncito Pérez. El matrimonio sigue su vida como si tal cosa en Sevilla y no parece que tengan prisa alguna para desplazarse en Cádiz donde, a decir verdad, tampoco se les espera.