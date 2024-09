Máxima preocupación por Isa Pantoja, operada de urgencia en un hospital de Cádiz

Isa Pantoja deberá pasar por quirófano en las próximas horas. Así lo asegura el periódico “La voz de Cádiz”, que publica en su versión digital que la hija de la tonadillera más famosa será operada de urgencia a lo largo de este 12 de septiembre tras ingresar de madrugada en el hospital de El Puerto de Santa María.

Fue la propia Isa Pantoja quien hace solo unos días se quejaba públicamente de unos fuertes dolores en su estómago. La joven se asustó “un montón” y prefirió ponerse en manos expertas antes de automedicarse y acudió al médico de urgencia. Fue entonces cuando se llevó la sorpresa: “Me hicieron todas las analíticas y me dijeron que tenía gases. ¡Yo no sabía que los gases dolían tanto!”.

Pantoja comentó entonces que había pasado una noche de lo más complicada porque apenas había dormido: “La medicación me hacía efecto una hora y poco y después me volvía a doler. No puedo sentarme, no puedo andar porque me duele un montón. De verdad, lo estoy pasando fatal”.

Ante la preocupación suscitada entre sus seguidores, Pantoja quiso enviar un mensaje de calma y señaló que su fuerte dolor obedecía solo a los gases, tal y como aseguraron los médicos que la atendieron: “Fui al hospital y por vía intravenosa me aplicaron calmantes. Me sacaron sangre, me hicieron test de orina, ecografías… Por eso estoy tranquila y sé que son gases”.

Isa Pantoja en televisión Mediaset

Sin embargo, ahora parece que el diagnóstico inicial no fue del todo certero y la dolencia de Pantoja es algo más grave, tanto que requiere de intervención quirúrgica.

LA RAZÓN se ha puesto en contacto con algunos de sus más allegados, como su pareja Asaraf Beno, su prima Anabel Pantoja o la que fue su niñera Dulce Delapiedra, pero todos guardan silencio y evitan compartir un mensaje tranquilizador.

Los problemas de salud de Isa

Lo cierto es que la hija de Isabel Pantoja parece atravesar una mala racha en lo que a su salud se refiere. Recién llegada a su nueva casa, sufrió una serie de problemas respiratorios que se agravaron a consecuencia del polvo de las reformas, una situación muy complicada que también la obligó a visitar de urgencia el hospital en varias ocasiones.

“Estaba llorando antes de la desesperación porque veo que no mejoro y me asfixio, me quedo sin aire. Me da mido de verdad pasar por esas crisis asmáticas, porque es lo peor del mundo. No sé qué hacer, estoy desesperada. Estoy esperando a que me den cita médica porque de verdad, esto no se lo deseo a nadie, es lo peor que puede pasar. Vivo con miedo de asfixiarme", lamentaba Pantoja.