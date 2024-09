Isa Pantoja revela su estado de salud y lanza un dardo a su familia

El jueves pasado, Isa Pantoja tuvo que ser operada de urgencia de una apendicitis en el Hospital del Puerto de Santa María después de acudir al médico y que achacaran sus dolores abdominales a problemas de gases. Desde entonces, la preocupación ha sido constante, aunque enseguida se supo que la intervención transcurrió con éxito. Quien no se ha separado de ella ha sido Asraf Beno, su marido. Él fue quien comunicó su estado de salud cuando le preguntaron los periodistas que le esperaban en las inmedicaciones del centro hospitalario. Tras irse a su casa para descansar un rato y cambiarse de ropa después de pasar la noche con ella, Asraf regresó al hospital en torno a la hora de comer y dio la última hora: "Está mejorando poco a poco, sí. Menos mal que ya está tomando líquidos y poco a poco se está recuperando", explicó relajado y con una amplia sonrisa. No precisó cuándo recibiría el alta hospitalaria para continuar la recuperación en su domicilio. "Eso no lo sé. Depende de ella y del médico que decida. Ella está bien", indicó sin dar más detalle.

Asraf Beno nos da la última hora sobre el estado de salud de Isa Pantoja Europa Press

Este domingo ha sido la propia Isa Pantoja la que ha roto su silencio desde la habitación en la que se encuentra ingresada desde hace casi cinco días. La joven ha querido agradecer el apoyo que le han mostrado sus seguidores y ha aprovechado para lanzar un mensaje: "Gracias de corazón a todos los que os habéis preocupado por mí". Junto a las palabras, la hija de la tonadillera ha añadido un corazón con un venda, significado evidente de su condición de paciente.

Además, ha aclarado que no le han podido dar el alta "porque sigo recuperándome, ya que fue más complicado de lo que pensábamos en un principio". Y añade un deseo: "espero ir a casa pronto".

Isa Pantoja en una imagen de archivo Gtres

La joven, que ha contado con la compañía y el apoyo de Asraf Beno, Dulce y su hijo Alberto, aprovechaba sus redes para compartir una reflexión reveladora: "En estos momentos es cuando te das cuenta de la gente que realmente está a tu lado y te quiere de verdad".

Dulce asegura que Isabel Pantoja no tiene excusa para no ver a su hija Isa en el hospital Europa Press

Hasta ahora, la joven no ha tenido la visita de su madre, Isabel Pantoja, ni de su hermano, Kiko Rivera.

Este último se ha mostrado activo en su cuenta personal durante todos estos días, pero solo para cuestiones referentes a su trabajo como Dj u otras personales con sus hijas como protagonistas, en plena adaptación a la vuelta al cole, o posando tumbado en la cama sin camiseta, deseando los buenos días a todos. A su hermana, ni una referencia.