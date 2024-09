Dulce amenaza a Isabel Pantoja con una nueva demanda desde el hospital donde su hija sigue ingresada

Isa Pantoja ha estado viviendo un calvario a espaldas de su familia. La distancia que existe entre ella y su madre, Isabel Pantoja, o su hermano, Kiko Rivera, se mide más allá de los kilómetros, pues parecen siempre imposibles de salvar, incluso cuando la vida de uno de ellos está en peligro. Así se sintió este jueves cuando se conoció que la hija de la tonadillera estaba ingresada en el hospital, tras haber sido operada de urgencia de una apendicitis. Unos fuertes dolores en la zona abdominal le advertían de que algo no andaba bien, por lo que acudió de urgencias al Hospital Puerto de Santa María de Cádiz. Allí no ha pasado ningún miembro del clan Pantoja, aunque sí aquellos a los que siempre se les ha querido fuera de la familia, como es el caso de Dulce Delapiedra, su niñera y fiel escudera siempre que la necesita.

Isa Pantoja en televisión Mediaset

Además de su marido, Asraf Beno, y la inestimable compañía de su hijo Albertito, Dulce tampoco se ha separado de su “niña”. Nada más conocerse la noticia se ha instalado junto a su cama en el hospital, algo que contrasta con el gesto de su madre. Isabel Pantoja no ha reaccionado todavía a la operación de urgencia de su hija, ni tan siquiera ha levantado el teléfono para llamarla o interesarse por cómo está. Fue su hermano Agustín quien le comunicó que Isa sufría apendicitis y había sido intervenida. Ahí se quedó todo. Kiko Rivera, por su parte, ha subido una imagen de él tumbado en la cama sin camiseta y dando los buenos días a sus fans, mientras que Irene Rosales se ha entretenido haciendo recetas de cocina, como así ha informado en sus redes sociales. Ir a ver cómo estaba Isa Pantoja no era una opción para ninguno de ellos.

Estos desprecios sientan muy mal a Dulce, quien siempre ha denunciado la falta de cariño con la que ha crecido su protegida. Es por eso que la niñera no ha podido evitar reaccionar cuando se ha encontrado un micrófono en su camino: “Buenas tardes, no es el momento ahora mismo para ese tipo de cosas. Estoy del castillo de Drácula hasta la coronilla. La venta de Cantora a mí me da igual, lo que me interesa es que me devuelva mis cosas sí o sí, sino le voy a poner una denuncia, mis cosas personales que saber perfectamente cuáles son”, advierte cabreada con Isabel Pantoja, llegando incluso a culparla de haberlas tocado sin su permiso junto a miembros de su club de fans: “Las han manipulado. Ellas saben perfectamente cuáles son, todas las que estaban en el armario del sótano y todas mis maletas de la piscina roja que me las abrieron”.

Dulce Delapiedra Gtres

Una vez que se ha quedado conforme tras amenazar a Isabel Pantoja c

on emprender acciones legales contra ella a las puertas del hospital, se ha quedado muda. A Dulce se le fueron las ganas de hablar más con los periodistas, cediéndole la responsabilidad de hablar sobre su salud a Isa Pantoja. No ha querido actualizar el parte médico ni dar más detalles sobre su evolución, tras el susto que dio este jueves al conocerse su operación de urgencia por una apendicitis:, se zafa la niñera, no queriendo tranquilizar al público con un mero “está bien”. Lo mismo que ha hecho Asraf Beno cuando ha acudido a visitar a su esposa al centro médico en el que se encuentra ingresada, aunque él al menos sí ha confirmado su buena evolución, aunque sin entrar en detalle alguno.