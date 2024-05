Isa Pantoja retoma la normalidad tras tener que acudir a urgencias: “Lo peor que me ha pasado”

La actualidad mediática vuelve a poner el foco sobre el clan Pantoja. En esta ocasión, ha sido Isa Pantoja quien ha hecho saltar todas las alarmas en sus redes sociales. La hija de la tonadillera ha vivido unas semanas muy complicadas, no solo por eldistanciamientocon su familia, sino porque ha tenido que afrontar un bache en su salud que califica como uno de los peores momentos de su vida. De esta manera lo daba a conocer en sus redes sociales: “Creí que me moría, de verdad”.

En el momento que transmitía la información a sus seguidores ya se encontraba en un mejor estado, pero no ha dudado en calificar lo vivido como “lo peor que me ha pasado jamás”, arrancaba la colaboradora de “Vamos a Ver” que ya se encuentra en tratamiento. “Llevo diez días mala, con tos y con muchísimos mocos. Tos que venía desde el pecho. Cuando tosía otra vez, se me taponaba todo y los mocos me subían”, según ha detallado en su perfil de “Instagram”, esta mucosidad le llegó a obstruir las vías respiratorias, dificultando en gran medida que pudiera tomar oxígeno. Finalmente tuvo que dirigirse a urgencias.

Como la propia Isa ha reconocido, ella “notaba” al toser que tenía una infección, por lo que el diagnóstico en el centro de salud no llegó a sorprenderla: bronquitis, una infección en las vías respiratorias. El tratamiento fue simple, le recetaron antibióticos y un jarabe expectorante para expulsar la mucosidad. No ha sido la única noticia sobre su salud, pues en su última actualización confesó que su estado se había agravado por una crisis asmática: “Lo que he tenido ha sido una crisis de asma. Jamás he tenido esto antes. Lo he pasado fatal”.

Isa Pantoja en redes sobre su estado de salud. Instagram

Sin embargo, no ha sido un impedimento para continuar con la reforma que están realizando Asraf y ella en su casa nueva. Lo cierto es que si la semana pasada se mostraba mucho menos activa en redes, ahora se ha volcado de lleno para que sus seguidores no se perdieran nada de lo que está por venir. En un resumen de su mes ha mostrado todo el trabajo que han tenido que realizar.

En estos momentos están trabajando con la terraza, poniendo el cemento y el césped artificial. Un proyecto que tiene a muchos pendiente de el resultado final.